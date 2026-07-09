Antes del 9 de Julio, la música unió generaciones

Música y risas para niños: los más chicos coparon la plaza durante la tarde

La celebración popular por la víspera del Día de la Independencia comenzó temprano, a las 14.30, con propuestas pensadas especialmente para las familias y una importante presencia de niños que, acompañados por sus padres, se acercaron para vivir una jornada cargada de música, juegos y entretenimiento. Sobre el escenario principal se sucedieron las presentaciones de Filito y Las Guerreras K-Pop, dos de los espectáculos más esperados. Las risas, los aplausos y la participación de los más pequeños marcaron el ritmo durante la tarde. Tras su actuación, Filito expresó su emoción por formar parte de la celebración. “Es un honor para mí hacer reír a los tucumanos. Sé lo que le gusta a la familia, a grandes y chicos, sin usar malas palabras”, afirmó el humorista. Por otro lado, las guerreras K-Pop expresaron: “fue una tarde maravillosa, conocimos a muchas personas y el público estuvo encantador. El día ayudó a que sea una gran fiesta”.