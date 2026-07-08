Milei encabezó el acto por el Día de la Independencia: defendió el ajuste, reivindicó el Pacto de Mayo y llamó a consolidar las reformas

En la medianoche del 9 de Julio, el presidente Javier Milei encabezó el acto central por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán, donde pronunció un discurso centrado en la defensa de las políticas económicas de su gobierno, la reivindicación del Pacto de Mayo y la necesidad de profundizar las reformas estructurales para consolidar un modelo basado en la libertad económica.