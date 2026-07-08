Milei encabezó el acto por el Día de la Independencia: defendió el ajuste, reivindicó el Pacto de Mayo y llamó a consolidar las reformas
En el acto por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, el Presidente aseguró que su gestión evitó una hiperinflación, destacó la baja de la pobreza y volvió a plantear la necesidad de avanzar con reformas estructurales.
En la medianoche del 9 de Julio, el presidente Javier Milei encabezó el acto central por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán, donde pronunció un discurso centrado en la defensa de las políticas económicas de su gobierno, la reivindicación del Pacto de Mayo y la necesidad de profundizar las reformas estructurales para consolidar un modelo basado en la libertad económica.
Ante funcionarios nacionales, autoridades provinciales e invitados especiales, Milei sostuvo que la independencia lograda en 1816 debe servir como guía para la Argentina actual y retomó una de las frases más emblemáticas de la gesta independentista: "Seamos libres, lo demás no importa nada". En ese sentido, afirmó que la libertad debe seguir siendo "el norte de quienes conducen la patria".
Críticas al Estado y defensa del ajuste
Durante buena parte de su mensaje, el mandatario cuestionó el rol que, según su visión, desempeñó el Estado argentino durante el último siglo.
"El Estado, durante los últimos cien años, persiguió sus propios intereses y perjudicó a los argentinos", afirmó, al tiempo que defendió el programa de ajuste implementado desde el inicio de su gestión.
Milei aseguró que su administración realizó "el ajuste más grande de la historia de la humanidad", al tiempo que destacó la eliminación del déficit cuasifiscal y el proceso de desendeudamiento del país como algunos de los principales logros económicos alcanzados en menos de dos años de gobierno.
Los ejes del Pacto de Mayo
El Presidente también recordó la firma del Pacto de Mayo, suscripto en Tucumán, y sostuvo que los diez puntos del acuerdo representan el camino para transformar la Argentina.
Entre los principios mencionados destacó la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público, una educación "útil y moderna", la reforma tributaria, la discusión de un nuevo esquema de coparticipación federal, el impulso a la explotación de los recursos naturales, una reforma laboral, cambios en el sistema previsional y una mayor apertura al comercio internacional.
Según Milei, esos lineamientos permitirán "liberar las fuerzas productivas de las provincias" y generar un crecimiento sostenido.
Balance de gestión
En otro tramo del discurso, el mandatario enumeró una serie de indicadores que consideró como evidencia de la recuperación económica.
Afirmó que su gobierno logró evitar una hiperinflación que habría llevado a millones de argentinos a la pobreza, destacó la reducción de ese índice y aseguró que la estabilidad macroeconómica permitió el regreso del crédito hipotecario.
También sostuvo que la administración nacional eliminó una importante cantidad de aranceles y redujo impuestos por un equivalente a tres puntos del Producto Bruto Interno (PBI).
En materia de seguridad, Milei aseguró que el país pasó de registrar unos 9.000 piquetes anuales a tener "cero" cortes de calles, uno de los aspectos que volvió a presentar como un logro de su gestión.
Un mensaje con tono político
El discurso presidencial volvió a poner el foco en la necesidad de avanzar con las reformas pendientes y consolidar un modelo económico orientado al equilibrio fiscal, la apertura comercial y la reducción de la intervención estatal.
En el marco de una nueva conmemoración de la Independencia, Milei buscó vincular la gesta de 1816 con el rumbo de su administración y presentó las transformaciones impulsadas por su gobierno como una nueva etapa de "liberación" para la Argentina.
La foto junto a 13 gobernadores
Al igual que en 2024, en la previa de su discurso Milei se sacó una foto junto con los mandatarios provinciales en el interior de la Casa Histórica de Tucumán.
Dijeron presente Gustavo Saénz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Vidal (Santa Cruz), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Elías Suárez (Santiago del Estero) y el anfitrión Osvaldo Jaldo. Además de la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.