Video: el tenso cruce entre Lionel Scaloni y Hossam Hassan tras el Argentina-Egipto por el Mundial 2026
El entrenador de la selección egipcia persiguió al DT argentino rumbo a los vestuarios y protagonizó un fuerte intercambio tras la eliminación de su equipo. La secuencia quedó registrada parcialmente en un video.
Resumen para apurados
- El DT de Egipto, Hossam Hassan, increpó al argentino Lionel Scaloni en los vestuarios tras la victoria de Argentina por 3-2 en octavos del Mundial 2026.
- Tras insultar a Messi e hinchas durante el partido, Hassan persiguió a Scaloni en el túnel y luego declaró ante la prensa que la clasificación argentina estuvo arreglada.
- Pese a la polémica y posibles sanciones de FIFA, la Selección de Scaloni ya se enfoca en el cruce de cuartos ante Suiza para seguir en la defensa del título mundial.
La clasificación de la Selección a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una imagen inesperada una vez terminado el partido frente a Egipto. Tras el triunfo por 3 a 2 del equipo de Lionel Scaloni, el entrenador egipcio, Hossam Hassan, protagonizó un tenso cruce con el DT argentino mientras ambos se dirigían hacia los vestuarios.
Las imágenes, que comenzaron a viralizarse en redes sociales, muestran a Hassan caminando detrás de Scaloni mientras le dirige una serie de frases en tono desafiante. El técnico argentino, en un primer momento, continuó su recorrido sin responder y sin modificar el paso, aunque la insistencia de su colega elevó la tensión de la situación.
ð³ðªð¬ InsÃ³lito cÃ³mo terminÃ³ Hossam Hassan tras la derrota de Egipto contra Argentina: insultÃ³ a Scaloni, escupiÃ³ a un hincha argentina y se cruzÃ³ con un fotÃ³grafo. pic.twitter.com/HN7voSmUIh— FÃºtbol Fichajes (@FutboolFichajes) July 8, 2026
De acuerdo con el registro audiovisual, una persona que se encontraba en el túnel debió intervenir rápidamente para ubicarse entre ambos entrenadores y evitar que el enfrentamiento escalara. El video incluso deja entrever que Scaloni llegó a darse vuelta para quedar frente a Hassan, aunque la grabación se interrumpe antes de mostrar cómo concluyó el episodio.
La tensión, sin embargo, había comenzado mucho antes del pitazo final. Durante el encuentro, Hassan se mostró visiblemente alterado y realizó reiterados gestos desde el banco de suplentes. Una vez consumada la eliminación de Egipto, el entrenador también protagonizó otros incidentes: discutió con un hincha argentino que exhibía una bandera de Israel, increpó a un fotógrafo y mantuvo fuertes cruces con integrantes de la organización del torneo.
El clima se volvió aún más caliente por la participación de Ibrahim Hassan, hermano y ayudante de campo del seleccionador egipcio. Según trascendió, el asistente llegó a insultar a Lionel Messi cuando el capitán argentino intentó acercarse para apaciguar los ánimos durante el desarrollo del partido.
Egypt head coach Hossam Hassan fiercely screamed directly into Argentina manager Lionel Scaloniâs face during their intense 2026 FIFA World Cup Round of 16 match,— utdzaireð¨ð© (@utdZaiire) July 8, 2026
while Scaloni remained entirely unfazed and completely ignored him pic.twitter.com/lBDwZoPIwx https://t.co/dnf4odXngC
Lejos de bajar el tono, Hossam Hassan mantuvo su postura en la conferencia de prensa posterior al encuentro. Allí cuestionó el desarrollo del partido y aseguró que el triunfo argentino estuvo "claramente arreglado", declaraciones que generaron una nueva polémica en torno al duelo de octavos de final.
Mientras tanto, la Selección dejó atrás el episodio y ya se enfoca en el próximo desafío. El equipo de Scaloni enfrentará a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026 con el objetivo de seguir en carrera por la defensa del título obtenido en Qatar 2022.