Video: el tenso cruce entre Lionel Scaloni y Hossam Hassan tras el Argentina-Egipto por el Mundial 2026

La tensión, sin embargo, había comenzado mucho antes del pitazo final. Durante el encuentro, Hassan se mostró visiblemente alterado y realizó reiterados gestos desde el banco de suplentes. Una vez consumada la eliminación de Egipto, el entrenador también protagonizó otros incidentes: discutió con un hincha argentino que exhibía una bandera de Israel, increpó a un fotógrafo y mantuvo fuertes cruces con integrantes de la organización del torneo.