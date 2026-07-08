Cómo será el operativo de Salud para acompañar los festejos patrios en la plaza Independencia y el Parque 9 de Julio

Resumen para apurados
- El Ministerio de Salud de Tucumán desplegó un operativo médico en Plaza Independencia y Parque 9 de Julio por el aniversario de la Independencia para proteger a los asistentes.
- Coordinado por la Dirección de Emergencias, el plan incluye ambulancias, motoambulancias y puestos sanitarios fijos, sumado a la alerta en hospitales para casos complejos.
- El despliegue busca asegurar el desarrollo tranquilo de la fiesta patria, sentando un precedente en la organización de eventos masivos seguros y con prevención sanitaria.
El Ministerio de Salud Pública desplegó un dispositivo de cobertura médica para garantizar la asistencia durante los actos oficiales por el aniversario de la Independencia Argentina, que tendrán como escenarios principales la plaza Independencia y el Parque 9 de Julio.
En el marco de las celebraciones patrias, la cartera sanitaria, conducida por Luis Medina Ruiz, puso en marcha un operativo especial destinado a brindar atención y respuesta rápida ante cualquier situación que pueda presentarse durante las actividades previstas para la jornada.
El ministro explicó que la medida fue dispuesta por indicación del gobernador Osvaldo Jaldo y tiene como objetivo acompañar a quienes participen de los festejos, entre ellos ciudadanos, funcionarios, espectadores y los protagonistas del tradicional desfile.
“Es la conmemoración por el nacimiento de la Patria en Tucumán y, por supuesto, se dispuso un operativo de salud para cuidar a la gente, a los espectadores, a los funcionarios y a todas las personas que estarán tanto en la Plaza Independencia como en el desfile del Parque 9 de Julio”, señaló Medina Ruiz.
El funcionario destacó que el dispositivo contará con profesionales capacitados para intervenir ante distintos tipos de emergencias y brindar asistencia inmediata en caso de ser necesario.
Además, el titular de Salud Pública hizo hincapié en una serie de recomendaciones para quienes concurran a las actividades, especialmente para los niños y jóvenes que formarán parte del desfile. En ese sentido, pidió que asistan bien desayunados y con ropa adecuada para protegerse de las bajas temperaturas.
También recomendó disfrutar de la jornada con responsabilidad, evitar el consumo de bebidas alcohólicas y mantenerse hidratados. “Es un día patrio para compartir con alegría, en familia y con todos los ciudadanos. Eso también es salud”, remarcó.
Ambulancias, puestos sanitarios y motoambulancias
El operativo estará coordinado por la Dirección de Emergencias, que dispuso una cobertura integral con puestos sanitarios ubicados en puntos estratégicos, ambulancias y motoambulancias que acompañarán el recorrido del desfile en el Parque 9 de Julio.
Los equipos estarán preparados para actuar ante distintas eventualidades, desde descompensaciones hasta emergencias cardiovasculares u otras situaciones que requieran atención médica inmediata.
En paralelo, los hospitales de la provincia permanecerán disponibles para recibir posibles derivaciones en caso de que alguna persona necesite una atención de mayor complejidad.
Finalmente, Medina Ruiz invitó a tucumanos y visitantes a participar de la celebración con entusiasmo y responsabilidad. “Es una fiesta popular preparada para que todos podamos disfrutarla con tranquilidad. Les deseo a todos un Feliz Día de la Patria”, expresó.