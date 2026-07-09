Luis Caputo se llevó los aplausos y Milei dejó de lado la efusividad

En el otro patio de la Casa Histórica, los gobernadores resaltaron la institucionalidad del mensaje presidencial y, por sobre todo, el reconocimiento que tuvo respecto del apoyo para que la Argentina enderece el rumbo económico. Lo más comentado entre ellos fue la sensación que les dejó el discurso del jefe de Estado: más cerca de una evaluación de casi tres años de gestión y menos efusividad de lo que se acostumbra a escuchar en cada discurso. De hecho, Milei no se salió del libreto y le puso un tono federalista. “Le queríamos sacar la bota a las provincias que fueron sometidas. Y el Pacto de Mayo pasó a propuestas concretas”, exclamó el mandatario. El aplauso más cálido en sus 22 minutos de alocución se dio cuando resaltó la baja de los índices de pobreza, tras un ajuste brutal al inicio de la gestión. Los libertarios estallaron; los justicialistas ni se inmutaron. Sólo le aplaudieron cuando destacó aquel apoyo de las provincias para avanzar con iniciativas reformistas.