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El Kun Agüero habló sobre la salud del papá de Leo Messi: "Se le junta todo"

El Kun Agüero dejó una de las frases más emotivas tras el triunfo de la Selección Argentina. Sus palabras sobre Lionel Messi y su papá conmovieron a los hinchas.

El Kun Agüero se refirió a la salud del papá de Messi tras la clasificación de Argentina
El Kun Agüero se refirió a la salud del papá de Messi tras la clasificación de Argentina Instagram
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras el pase de Argentina a cuartos del Mundial 2026, Sergio Agüero reveló la carga emocional de Lionel Messi debido al delicado estado de salud de su padre, Jorge Messi.
  • El comentario surgió luego de la agónica victoria 3-2 ante Egipto, donde Messi erró un penal pero lideró la remontada, mientras su padre realiza un tratamiento médico privado.
  • Las declaraciones exponen el costado humano del capitán rumbo a los cuartos de final, donde la Selección buscará un nuevo título bajo una fuerte presión deportiva y familiar.
Resumen generado con IA

La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó un partido cargado de emociones dentro y fuera de la cancha. Después de la agónica remontada por 3 a 2 frente a Egipto, Sergio "Kun" Agüero compartió una reflexión sobre Lionel Messi que rápidamente tuvo repercusión.

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Durante la transmisión de ESPN, el exdelantero analizó el difícil momento que atravesó el capitán argentino durante el encuentro y también hizo referencia a la situación personal que vive junto a su familia, en especial a la salud de Jorge Messi.

Qué dijo el Kun Agüero sobre Lionel Messi

Tras el final del partido, Agüero destacó la fortaleza anímica de Messi luego de un encuentro que tuvo momentos muy complejos para la Selección. "Erra el penal, se juntan muchas cosas dentro de la cancha, pero es impresionante, nunca baja los brazos. En la cancha cuando está Leo todo es posible", expresó el exfutbolista al analizar la actuación del capitán argentino.

Sin embargo, su reflexión fue más allá de lo deportivo y apuntó al plano personal. "Se le junta todo, la salud del padre, que debe pensar que el padre está mirando, disfrutando este momento, que no puede estar mirándolo acá", comentó Agüero, en una frase que conmovió a quienes seguían la transmisión.

El contexto familiar de Messi

Las palabras del Kun llegan semanas después de que la familia de Lionel Messi difundiera un comunicado para informar que Jorge Messi se encuentra realizando un tratamiento médico.

En ese mensaje no se detalló la enfermedad que atraviesa el padre del capitán argentino, aunque sí se indicó que el pronóstico era favorable dentro del cuadro clínico y se pidió tratar el tema con responsabilidad y respeto por la privacidad familiar. En ese contexto, Agüero consideró que esa situación también forma parte de la carga emocional que acompaña al futbolista durante el Mundial.

Messi volvió a ser decisivo para Argentina

Pese al penal fallado y al difícil desarrollo del partido, Lionel Messi fue una de las figuras de la remontada argentina. El capitán marcó el gol que inició la reacción del equipo dirigido por Lionel Scaloni y volvió a ampliar su récord personal de anotaciones en Copas del Mundo, convirtiendo en nueve partidos mundialistas consecutivos.

Con la victoria frente a Egipto, la Selección Argentina selló su clasificación a los cuartos de final y continúa su camino en busca de un nuevo título mundial, mientras las palabras del Kun Agüero reflejaron el costado más humano de uno de los futbolistas más importantes de la historia.

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