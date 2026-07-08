El Kun Agüero habló sobre la salud del papá de Leo Messi: "Se le junta todo"

En ese mensaje no se detalló la enfermedad que atraviesa el padre del capitán argentino, aunque sí se indicó que el pronóstico era favorable dentro del cuadro clínico y se pidió tratar el tema con responsabilidad y respeto por la privacidad familiar. En ese contexto, Agüero consideró que esa situación también forma parte de la carga emocional que acompaña al futbolista durante el Mundial.