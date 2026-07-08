Cristian Romero, el defensor que Scaloni convirtió en “9” para iniciar la remontada de Argentina

A los 78 minutos, Lionel Messi recibió recostado sobre la derecha y levantó la cabeza. Romero hizo primero un movimiento corto para arrastrar a uno de los defensores, y apenas encontró medio metro de ventaja, atacó el espacio con la determinación de un goleador de toda la vida y se lanzó de cabeza sobre el centro del capitán. El impacto fue furioso. La pelota, luego de vencerle manos a Mostafa Shobeir terminó en la red. El descuento fue mucho más que el 1-2; fue el gol que volvió a meter a Argentina en el partido en el momento preciso. Porque a partir de ahí cambió todo.