Qué dijo Messi tras la clasificación de Argentina: el mensaje del capitán después del sufrido triunfo

No hubo autocrítica exagerada ni tampoco conformismo. Hubo equilibrio en las respuestas de Messi. El mismo que suele transmitir cada vez que Argentina atraviesa un momento incómodo. Y cuando le pidieron una explicación futbolística, tampoco recurrió a lugares comunes. "Ellos nos plantearon muy bien el partido. Cerraban bien los espacios, tenían muchos jugadores por dentro y siempre parecía que tenían uno más. Nos costaba encontrar espacios y progresar. Por momentos no pudimos hacer nuestro juego y eso hizo que el partido fuera complicado", aseguró.