Argentina y Suiza: el inolvidable antecedente del Mundial 2014 antes del duelo por los cuartos de final

El gol que desató el desahogo argentino

Cuando parecía que la clasificación se resolvería desde los penales, Messi protagonizó una de sus clásicas corridas por el centro del campo. A los 114 minutos dejó atrás a varios rivales y asistió a Di María, quien definió de primera con la cara interna de su botín izquierdo para marcar el 1 a 0 que hizo estallar a todo un país.