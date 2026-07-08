Argentina y Suiza: el inolvidable antecedente del Mundial 2014 antes del duelo por los cuartos de final
La Selección volverá a enfrentarse con el conjunto europeo en una Copa del Mundo. El recuerdo más fresco es el agónico triunfo en Brasil 2014 con el gol de Ángel Di María tras una asistencia de Lionel Messi.
Resumen para apurados
- Argentina se enfrentará a Suiza este sábado en los cuartos de final del Mundial 2026, reviviendo el histórico y dramático duelo de octavos de final de Brasil 2014.
- En 2014, la Selección venció a los helvéticos 1-0 con un agónico gol de Di María en el alargue tras pase de Messi, en un partido cerrado que casi se define por penales.
- El historial favorece a Argentina, pero el antecedente de Brasil sirve de advertencia ante un rival complejo, mientras disputan un pase clave a semifinales del Mundial 2026.
La Selección y Suiza volverán a cruzarse en un Mundial. El partido de este sábado, por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, tendrá un antecedente imborrable para los hinchas argentinos: la dramática clasificación conseguida en los octavos de final de Brasil 2014 gracias a un gol de Ángel Di María en el tiempo suplementario.
Aquel encuentro, disputado el 1 de julio de 2014 en el Arena Corinthians de San Pablo, fue uno de los más sufridos del ciclo de Alejandro Sabella. Durante los 90 minutos reglamentarios, Argentina dominó la posesión, pero nunca logró encontrar espacios ante el ordenado planteo defensivo del conjunto suizo.
El equipo europeo apostó a cerrar los caminos hacia el arco y a interrumpir el juego con reiteradas infracciones cuando aparecía Lionel Messi. El empate sin goles llevó la definición al tiempo suplementario.
El gol que desató el desahogo argentino
Cuando parecía que la clasificación se resolvería desde los penales, Messi protagonizó una de sus clásicas corridas por el centro del campo. A los 114 minutos dejó atrás a varios rivales y asistió a Di María, quien definió de primera con la cara interna de su botín izquierdo para marcar el 1 a 0 que hizo estallar a todo un país.
El gol terminó siendo decisivo, aunque el sufrimiento no había terminado.
El palo que salvó a Argentina
En los instantes finales, Suiza estuvo a centímetros de forzar la definición por penales. A los 120 minutos, Blerim Džemaili conectó un cabezazo que pegó en el palo y el rebote pasó por delante de la línea de gol sin ingresar al arco defendido por Sergio Romero.
Todavía quedó tiempo para un último tiro libre ejecutado por Xherdan Shaqiri, pero el remate impactó en la barrera y el árbitro marcó el final, decretando la clasificación de la "Albiceleste" a los cuartos de final.
Aquel equipo argentino formó con Romero; Pablo Zabaleta, Federico Fernández, Ezequiel Garay, Marcos Rojo; Javier Mascherano, Fernando Gago; Ezequiel Lavezzi, Messi, Di María y Gonzalo Higuaín.
El historial entre Argentina y Suiza en los Mundiales
El encuentro del sábado será apenas el tercer enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo.
El primero se disputó en el Mundial de Inglaterra 1966, cuando Argentina se impuso por 2 a 0 en la fase de grupos. El segundo fue el inolvidable cruce de Brasil 2014, resuelto por el gol de Di María en el alargue.
Ahora, doce años después, ambos volverán a verse las caras, aunque esta vez con un lugar en las semifinales del Mundial 2026 en juego. Si bien el historial favorece a la Selección Argentina, el recuerdo del intenso duelo en Brasil sirve como advertencia sobre la dificultad que representa un rival que históricamente ha sabido complicar a la "Albiceleste".