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Cómo sigue Jorge Messi: el médico que habló con la mamá de Leo Messi dio un detalle clave sobre su salud

El padre de Lionel Messi recibió el alta médica y continúa recuperándose en su casa. El doctor Guillermo Capuya reveló el mensaje que le envió Celia Cuccittini y dio detalles sobre su evolución.

El médico Guillermo Capuya reveló cómo está la salud de Jorge Messi tras recibir el alta
El médico Guillermo Capuya reveló cómo está la salud de Jorge Messi tras recibir el alta
Por Mercedes Mosca Hace 14 Min

La salud de Jorge Messi volvió a ser tema de conversación luego de los rumores que circularon en los últimos días sobre su estado. En medio del hermetismo que mantiene la familia, el médico Guillermo Capuya reveló cómo evoluciona el padre de Lionel Messi y compartió el mensaje que recibió de Celia Cuccittini, madre del capitán de la Selección argentina.

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La información se conoció este miércoles, justamente el día en que el futbolist acelebraba sus 39 años. Según contó Capuya en La mañana con Moria, se comunicó por WhatsApp con Celia, quien le transmitió un panorama alentador sobre la recuperación de su esposo.

El mensaje de Celia Cuccittini sobre la salud de Jorge Messi

El médico reprodujo textualmente la respuesta que recibió de la madre del futbolista: "Hola, doc, Jorge está mejor. Recuperándose de a poco, ya en casa, mucho mejor". Minutos antes, el periodista Gustavo Méndez había informado que Jorge Messi recibió el alta médica y continúa con la recuperación en su domicilio.

Además, el panelista reveló un detalle sobre el cumpleaños de Lionel Messi y aseguró que, al celebrar junto a sus compañeros de la Selección argentina, hizo un pedido muy especial: "Anoche sopló las velitas y lo único que pidió, que lo hizo con sus compañeros de la selección argentina, fue felicidad y salud para mi familia".

El comunicado de la familia Messi tras los rumores

Las novedades sobre la salud de Jorge Messi llegaron pocos días después de la falsa información difundida por Florencia Peña durante una transmisión de Luzu TV, cuando aseguró al aire: "No quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi. Acaba de morir el papá de Messi".

Poco después, la propia conductora advirtió que se trataba de un rumor sin confirmar y consultó a su equipo: "Che, fake, ¿no, Magui?". Desde la producción respondieron: "Hay un montón de rumores en todos lados; se está escribiendo en Twitter. No está confirmado por ningún medio. Lo aclaramos por las dudas".

La repercusión obligó a la familia Messi a emitir un comunicado oficial para aclarar la situación. "La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", señalaron.

En el mismo mensaje también manifestaron su malestar por la difusión de información sin confirmar: "Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar".

Finalmente, remarcaron que "únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge" y pidieron responsabilidad frente a este tipo de situaciones: "Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz. En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable".

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