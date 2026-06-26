Cómo sigue Jorge Messi: el médico que habló con la mamá de Leo Messi dio un detalle clave sobre su salud

Finalmente, remarcaron que "únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge" y pidieron responsabilidad frente a este tipo de situaciones: "Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz. En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable".