Durante casi 80 minutos Messi pareció un futbolista más; los últimos 10 nos recordaron que nunca lo será

Ellos conviven con Messi todos los días. Lo ven entrenarse, lo escuchan en el vestuario y lo conocen cuando las cámaras se apagan. Todos hablan de él de la misma manera. No solamente como el mejor futbolista del planeta, también hablan de un líder, de un faro, del hombre que sostiene emocionalmente a una Selección entera. Por eso, cuando Messi se apaga, Argentina también parece perder el rumbo