LA GACETA, en Atlanta: cómo Messi convirtió a la Selección en un sentimiento sin fronteras

Ellos viven en Washington, Estados Unidos, pero sus raíces son peruanas. Sin embargo, el color que eligieron para vivir el Mundial fue el de la Selección argentina. "Argentina va a ganar el Mundial", dice Roberto apenas comienza la charla con LA GACETA. No lo expresa como una provocación ni como un pronóstico futbolero. Lo hace con la convicción de quien encontró en Messi un motivo para emocionarse.