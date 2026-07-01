Copa del Mundo

La gran evolución de la “Scaloneta”: Argentina juega al ritmo que más le conviene

El equipo que dirige Lionel Scaloni aprendió a controlar los partidos desde la paciencia. Administra los tiempos y acelera sólo cuando el contexto lo pide.

EN MARCHA. Argentina se prepara para enfrentar a Cabo Verde.
EN MARCHA. Argentina se prepara para enfrentar a Cabo Verde.
Por Bruno FaranoEnviado especial Hace 49 Min

Resumen para apurados

  • La selección argentina de Scaloni clasificó con puntaje ideal a octavos del Mundial 2026 tras vencer a Jordania, imponiendo un juego de paciencia y control del ritmo.
  • Tras vencer a Argelia y Austria, el equipo rotó jugadores ante Jordania. El plantel superó la dependencia del vértigo constante para dominar desde la posesión y la paciencia.
  • De cara al mata-mata, la capacidad de Argentina para imponer su propio ritmo la perfila como un rival temible, aunque Scaloni buscará generar más goles de jugada de cara al futuro.
Resumen generado con IA

"Ahora se viene lo bueno”. La frase de Lionel Scaloni, luego del triunfo sobre Jordania, tuvo apenas cinco palabras pero alcanzó para resumir mucho más que una simple victoria o clasificación. El DT explicó cómo transitó la selección argentina la fase de grupos y cuál era el verdadero objetivo que perseguía el cuerpo técnico antes de que comenzara el mata-mata.

Porque, aunque terminó con puntaje ideal, con ocho goles convertidos y con apenas uno recibido, la sensación que dejó va mucho más allá de los números. La “Scaloneta” versión 2026 ya no juega los partidos al ritmo que propone el rival. Los juega al ritmo que ella decide y esa, tal vez, sea la mayor evolución del ciclo.

Hubo un tiempo en el que Argentina necesitaba vivir los partidos con una intensidad permanente. Presionaba alto, aceleraba cada ataque y convertía cada recuperación en una transición ofensiva. Así consiguió las dos Copas América, la Finalissima y el Mundial de Qatar.

Hoy sigue teniendo esa capacidad; pero la diferencia es que ya no siente la obligación de hacerlo durante los 90 minutos. Aprendió algo mucho más complejo; entendió cuándo acelerar y, sobre todo, cuándo no hacerlo.

Frente a Argelia dominó desde la paciencia hasta que Lionel Messi encontró los espacios para romper el partido.

Contra Austria nunca aceptó el intercambio de golpes que proponía un rival acostumbrado a presionar alto y a llevar cada jugada al límite físico. Esperó, hizo circular la pelota, lo obligó a correr detrás del balón y, cuando aparecieron los espacios, volvió a golpear.

Mientras tanto que contra Jordania llevó esa idea al extremo. Con el 72% de la posesión, Argentina monopolizó la pelota durante casi todo el partido. No atacó por atacar ni llenó el área de centros. Tampoco confundió velocidad con apuro. Movió la pelota de un lado al otro hasta encontrar el momento indicado para acelerar.

Eso también explica por qué Scaloni se fue conforme más allá del resultado. "Lo que buscamos es que los chicos que no habían jugado tengan minutos. Hicieron un buen partido. Estoy contento porque le dimos minutos a todos", explicó después del duelo.

No era una noche para demostrar autoridad; la idea era administrar cargas, ampliar variantes y llegar con la mayor cantidad posible de futbolistas listos para competir.

El DT cumplió esa premisa. Giovani Lo Celso volvió a parecerse al futbolista que el cuerpo técnico extrañó durante Qatar, Leandro Paredes recordó que sigue siendo un organizador indispensable cuando el partido pide pausa, Lautaro Martínez recuperó el gol, Nicolás Paz confirmó que puede asumir responsabilidades, y hasta Exequiel Palacios ofreció una solución inesperada como lateral derecho.

Una evolución importante de cara a los juegos decisivos

Argentina amplió el plantel sin resignar identidad, pero la evolución más interesante aparece en otra parte. La Selección ya no necesita vivir acelerada para dominar un partido.

Domina desde la pelota, la circulación y la paciencia. Hace correr al rival, lo obliga a perseguir sombras y cuando encuentra el espacio, recién ahí cambia el ritmo.

No es casualidad que Messi sea el mejor símbolo de esta transformación. Camina durante varios minutos, observa, espera y parece desconectado del juego. Hasta que encuentra un metro libre y acelera justo cuando nadie lo espera. Argentina juega cada vez más parecida a su capitán; esa quizá sea la mayor obra de Scaloni.

Claro que todavía quedan aspectos por ajustar. Frente a Jordania volvió a aparecer una sensación que el cuerpo técnico seguramente seguirá trabajando. El equipo dominó, generó situaciones y pisó el área rival con frecuencia, pero los tres goles llegaron desde la pelota parada. La búsqueda ahora pasa por transformar con mayor frecuencia ese dominio en goles nacidos del juego, especialmente cuando los espacios se reduzcan y cada oportunidad tenga un valor mucho mayor.

Pero ese parece ser un detalle dentro de una estructura cada vez más sólida. "Ahora se viene lo bueno", dijo Scaloni y probablemente tenga razón. Porque la fase de grupos dejó algo más importante que los nueve puntos y es que Argentina ya no necesita adaptarse al partido. Es el partido el que termina adaptándose a Argentina; y cuando un equipo consigue imponer no sólo su fútbol, sino también el ritmo al que se juega, empieza a transformarse en ese rival que todos quieren evitar cuando ya no hay margen para el error.

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