La gran evolución de la “Scaloneta”: Argentina juega al ritmo que más le conviene

Pero ese parece ser un detalle dentro de una estructura cada vez más sólida. "Ahora se viene lo bueno", dijo Scaloni y probablemente tenga razón. Porque la fase de grupos dejó algo más importante que los nueve puntos y es que Argentina ya no necesita adaptarse al partido. Es el partido el que termina adaptándose a Argentina; y cuando un equipo consigue imponer no sólo su fútbol, sino también el ritmo al que se juega, empieza a transformarse en ese rival que todos quieren evitar cuando ya no hay margen para el error.