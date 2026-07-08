Terremotos en Venezuela: buscan sustento entre los escombros de La Guaira

Una cartilla con notas escolares, dibujos coloreados, ropa desgarrada, recortes de periódico y juguetes son algunos de los objetos que yacen en las ruinas de lo que alguna vez fueron hogares, destruidos por el doble sismo. Los restos de los más de 180 edificios derrumbados en La Guaira, la zona cero del desastre, son vertidos por camiones de carga en un terreno baldío de más de un kilómetro entre la carretera y la costa.