Devastadores terremotos: se elevó a 2.954 la cifra de muertos y 16.592 heridos en Venezuela

A diez días del desastre, el país continúa enfrentando las consecuencias de los dos sismos principales, de magnitudes 7,2 y 7,5, que devastaron especialmente la región de La Guaira, ubicada sobre la costa norte y vecina de Caracas. Aunque las posibilidades de hallar sobrevivientes bajo los edificios derrumbados disminuyen con el paso de las horas, según reconoció el propio Rodríguez, numerosas familias continúan reclamando que se intensifiquen las tareas de búsqueda.