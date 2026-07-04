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Devastadores terremotos: se elevó a 2.954 la cifra de muertos y 16.592 heridos en Venezuela

Más de 15.000 personas perdieron sus viviendas, mientras continúan los rescates y llega la auda internacional.

VENEZUELA. El país quedó devastado tras los terremotos.
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Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó este sábado que los terremotos del 24 de junio dejaron 2.954 muertos y 16.592 heridos en el país.
  • Tras los sismos de 7,2 y 7,5 que azotaron la costa norte, las autoridades reconstruyen vías y telecomunicaciones en La Guaira, mientras continúan las tareas de rescate.
  • El colapso de 189 edificios y el cese de esperanzas de hallar sobrevivientes obligan a coordinar la ayuda internacional y planificar la reubicación de miles de damnificados.
Resumen generado con IA

La tragedia provocada por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio sigue agravándose. Este sábado, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, confirmó que el número de víctimas fatales ascendió a 2.954 personas, mientras que el balance de heridos aumentó a 16.592.

A diez días del desastre, el país continúa enfrentando las consecuencias de los dos sismos principales, de magnitudes 7,2 y 7,5, que devastaron especialmente la región de La Guaira, ubicada sobre la costa norte y vecina de Caracas. Aunque las posibilidades de hallar sobrevivientes bajo los edificios derrumbados disminuyen con el paso de las horas, según reconoció el propio Rodríguez, numerosas familias continúan reclamando que se intensifiquen las tareas de búsqueda.

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Continúan las obras de recuperación en La Guaira

La ministra de Transporte, Jacqueline Faría, informó que el personal de la cartera "se mantiene desplegado" en La Guaira, donde aún persisten importantes problemas en los servicios de telecomunicaciones.

La funcionaria explicó que se realizan trabajos de asfaltado y recuperación de puentes, entre ellos uno ubicado en el sector Caraballeda, una de las zonas más golpeadas por los terremotos. Además, detalló que avanzan las tareas de reemplazo de barandas y mantenimiento de juntas de dilatación para restablecer la infraestructura vial.

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Cientos de edificios dañados y llegada de ayuda internacional

El balance de los daños materiales refleja la magnitud de la catástrofe. Las autoridades informaron que 885 edificios resultaron afectados, de los cuales 189 colapsaron por completo.

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