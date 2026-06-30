Un nuevo temblor aterró Venezuela, que ya cuenta más de 1.700 muertos

CARACAS, Venezuela.- Al menos 1.719 personas han muerto y 5.034 resultaron heridas por los dos potentes terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio, informó el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez. Rodríguez al leer el parte diario oficial. Naciones Unidas estima hasta 50.000 desaparecidos.
Desde que ocurrieron los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, con segundos de diferencia entre uno y otro, se registraron 609 réplicas, indicó Rodríguez.
La réplica más fuerte fue ayer las 7, de magnitud 4,2. Aunque causó terror en la población, Rodríguez descartó que haya habido afectaciones graves. “Acabamos de tener una réplica de moderada intensidad. No tenemos reportes de daños adicionales en ninguna parte del territorio nacional”, dijo. Al menos 855 edificios sufrieron daños y 189 sufrieron colapso total.
“Se sintió bastante”, dijo Isamel Díaz, residente de La Guaira. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, epicentro del temblor de magnitud 4,6 se registró 27 kilómetros al norte de Caraballeda, un balneario favorito de los caraqueños.
Al momento del nuevo temblor, Fernan Hernández, estaba tratando de encontrar a su hermano en las ruinas del edificio de cinco pisos donde vivía.
“La diferencia al terremoto es que el terremoto vino de lado. Esta vez rebotó el piso. Todos lo sentimos”, contó este hombre de 57 años. “El pánico ese fue horrible. De verdad lo que queremos es que nos ayuden al máximo” para rescatar los cuerpos, añadió frente a la montaña de cemento, materiales y polvo.
El nuevo temblor ocurre cuando socorristas venezolanos y extranjeros trabajan contra reloj para tratar de rescatar a personas con vida debajo de los escombros.
En La Guaira, la destrucción se extiende por kilómetros, entre edificios hechos polvo o inclinados para uno u otro lado y con los servicios de emergencia trabajando día y noche.
“Hora cero”
Un mensaje de WhatsApp alertó que había vida bajo los montones de escombros en uno de los edificios pulverizados el 24 de junio en el estado de La Guaira. Grupos de rescatistas seguían anoche en la búsqueda de sobrevivientes.
El mensaje de celular de una mujer, recibido por el conserje del edificio Vista Mar, en Caraballeda, a unos 40 kilómetros de Caracas, revivió las esperanzas de hallar sobrevivientes y dio nuevos impulsos a la frenética búsqueda. “Como a las doce y media o una de la madrugada el conserje del edificio recibió un mensaje de WhatsApp”, contó Daniel Pino, un socorrista voluntario que en seguida ingresó al área junto a sus compañeros.
“La sobreviviente Panchita se logró conectar a una antena Starlink y avisó que estaba con vida”, relató Pino.
La mujer refirió que se encuentra junto con un niño también vivo, y que cerca de ellos hay tres personas fallecidas. El equipo de Pino cedió más tarde el paso a rescatistas de Turquía que ingresaron al área con herramientas y dos perros.
“Estamos en la hora cero”, comentó uno de los socorristas, en alusión al tiempo que se agota para encontrar sobrevivientes.
Rubén Rojas, voluntario de 42 años, señaló que han encontrado a personas con vida de manera rudimentaria, usando estetoscopios para detectar sonidos.
“Hoy está muy complicado, pero tenemos esperanzas porque ha habido señales”, dijo frente al edificio de 123 apartamentos completamente colapsado donde buscaban a Panchita.
“Han pasado más de 120 horas y todavía sigue habiendo personas rescatadas con vida. No sé si es un milagro o es la resistencia a no morir”, indicó José Luis Contreras, de 69 años.
En la madrugada de ayer fue rescatado en la cercana población de Tanaguarena Aarón Levi, de 21 años, según un video divulgado por una fotógrafa que presenció el operativo para extraerlo.
Reclamo
La líder de la oposición venezolana y premio nobel de la paz, María Corina Machado, acusó al gobierno de impedir su regreso al país.
Machado se encuentra en el exilio desde diciembre, cuando protagonizó un espectacular escape del país para recibir el premio Nobel de la Paz en Oslo.
En un video difundido en su cuenta X desde Panamá, la opositora aprovechó para denunciar que el gobierno de Delcy Rodríguez le impide volver para acompañar a los venezolanos “en estas horas desgarradoras”.
Según Machado, el gobierno cerró “el espacio aéreo comercial de Venezuela para impedir” su entrada.
Luego “tuvieron que revertirlo, pero han amenazado a quienes quieren facilitar mi regreso”, agregó.
La vida se apaga después de 72 horas bajo los escombros
Rescatistas piden silencio al escuchar un sobreviviente entre las ruinas de un edificio colapsado. Gritan “¡Jonathan!” y Bárbara Palacios comienza a temblar: es el nombre de su esposo que está entre los escombros.
“¡Aquí, aquí! ¡Gracias, padre!”, exclama al cielo Palacios, de 34 años. Jonathan Suárez, un vendedor de 36 años, quedó atrapado entre los restos de una licorería de un pequeño hotel de cinco pisos en el balneario de La Guaira que se borró del mapa tras los sismos de 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela. “Sí, está vivo, sí”, consigue decir temblorosa. Pero el tiempo pasa, van casi 72 horas y los rescatistas ya no lo escuchan. Palacios no lo asimila. No quiere creer que Jonathan se sumará a los más de 1.700 muertos por la tragedia.
La brigada de rescate tardó en llegar, como en muchos sitios de La Guaira, invadida por el hedor a descomposición que opaca el olor a salitre de la costa. La gente trató de mover escombros con sus manos, mientras esperaban por ayuda que no llegaba.
“Pasaban de largo”, recuerda Palacios, que decidió bloquear el paso de la vía principal junto a los familiares de otras cinco personas atrapadas, y así forzó a Protección Civil y bomberos a abocarse a ese edificio.
Los escombros pasan de mano en mano, por una cadena humana de decenas de voluntarios. Luis Flores toma un balde lleno de baldosas rotas, piedras y polvo, lo lanza a un costado.
“Es duro. Lo estamos haciendo a mano”, se queja este comerciante de 54 años. “Hemos sacado cuatro vivos, entre esos una niña. Tres muertos”, cuenta como un rezo.
“El gobierno no estaba preparado para atender un desastre como este”, cuenta Jesús, un voluntario que prefiere reservar su apellido.