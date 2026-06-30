Un nuevo temblor aterró Venezuela, que ya cuenta más de 1.700 muertos

“¡Aquí, aquí! ¡Gracias, padre!”, exclama al cielo Palacios, de 34 años. Jonathan Suárez, un vendedor de 36 años, quedó atrapado entre los restos de una licorería de un pequeño hotel de cinco pisos en el balneario de La Guaira que se borró del mapa tras los sismos de 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela. “Sí, está vivo, sí”, consigue decir temblorosa. Pero el tiempo pasa, van casi 72 horas y los rescatistas ya no lo escuchan. Palacios no lo asimila. No quiere creer que Jonathan se sumará a los más de 1.700 muertos por la tragedia.