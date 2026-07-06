Terremotos en Venezuela: rescatistas de cuatro patas que trabajan contra reloj

También se abrieron paso entre los derrumbes, incluso en estrechos túneles formados en el amasijo de paredes, columnas y vigas quebradas en busca de sobrevivientes. Las operaciones les causaron a algunos heridas, fracturas y secuelas emocionales. Pero el riesgo forma parte del trabajo. “En el momento en que subimos a esos montones de escombros, no hay ninguna garantía de que vayamos a estar a salvo”, dijo Arango.