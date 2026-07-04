Seguridad

Ordenaron la expulsión de un venezolano, procesado por atacar con alevosía a un joven

Concretó el ataque cuando la víctima se encontraba indefensa.

Ordenaron la expulsión de un venezolano, procesado por atacar con alevosía a un joven
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs

No se sabe cuándo ni por dónde ingresó al país. Dijo llamarse Danny Fabián González Romero, pero hasta el momento las autoridades no pudieron confirmar si esa es realmente su identidad. Fue procesado por una violenta agresión y la Dirección Nacional de Migraciones decidió expulsarlo de Argentina.

La cronología del caso comenzó el 8 de mayo. Ese día, el acusado se encontraba en un lugar conocido como “La Casona”, una vivienda ubicada en la intersección de Yatmandú Rodríguez y Francia que suele ser utilizada por personas en situación de calle.

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Por razones que aún no trascendieron, González Romero atacó a Brian Gabriel Lizárraga mientras dormía. Con un cuchillo le provocó un profundo corte en el rostro. La pareja de la víctima y otras personas que se encontraban en el lugar lograron reducirlo hasta la llegada de las autoridades.

El fiscal Mariano Fernández lo acusó por el delito de lesiones leves agravadas por alevosía, al considerar que concretó el ataque cuando la víctima se encontraba indefensa. Además, solicitó que se le dictara la prisión preventiva por 70 días.

Sin documentación

El representante del Ministerio Público sostuvo que la medida cautelar era necesaria porque el acusado carecía de documentación y existían dudas sobre su verdadera identidad. Según explicó, se desconocían sus antecedentes y no podía descartarse que registrara algún pedido de captura en otro país.

La jueza Lorena Rocha hizo lugar al planteo fiscal. Además de ordenar la prisión preventiva, dispuso que la situación fuera comunicada a la delegación local de la Dirección Nacional de Migraciones para que interviniera en el caso y realizara las gestiones necesarias para intentar establecer la identidad del imputado.

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A partir de entonces se iniciaron diversas diligencias, pero ninguna permitió confirmar si el nombre aportado por el acusado era auténtico. Como los plazos procesales comenzaron a agotarse sin que se obtuvieran respuestas concluyentes, la Justicia resolvió prorrogar la medida de coerción.

Sin embargo, la continuidad de la detención quedó vinculada a una nueva decisión administrativa. Las autoridades de Migraciones dispusieron la expulsión del ciudadano venezolano en aplicación de la normativa vigente que permite adoptar esa medida cuando un extranjero incurre en conductas delictivas en territorio argentino.

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Mediante una resolución, el organismo nacional solicitó que González Romero permaneciera detenido hasta tanto se organice y concrete su traslado hacia un paso fronterizo que será determinado por las autoridades competentes.

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