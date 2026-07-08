Opinión› PARECERES Conducir nuestro propio destino: el mandato del 9 de Julio Victoria Villarruel - Vicepresidenta de la Nación Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Victoria Villarruel. Hace 5 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas EspañaTucumánWhatsAppArgentinaVictoria Villarruel Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Agua para el presente, naturaleza para el futuro La furia termense Las grandes ideas no caben en el cortoplacismo tucumano Trabajadores de la construcción: un régimen jubilatorio especial que muchos desconocen Recuerdos fotográficos: 1927. Dos imágenes casi iguales del “Tucumán moderno” Lo más popular Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras Víspera del 9 de Julio: música y baile para homenajear la Independencia Escuelas públicas de Yerba Buena: un examen en inglés que cambió más de 1.500 historias Paseo Independencia: proponen un recorrido hacia 1816 Un programa de becas sociales beneficiará a 90 jóvenes tucumanos: cómo funciona y quiénes pueden inscribirse Ranking notas premium Qué se espera de la visita de Javier Milei a Tucumán para este 9 de Julio Jaldo también patea con la derecha Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras Recuerdos fotográficos: 1927. Santiago Bernabéu manda un saludo a los tucumanos Conducir nuestro propio destino: el mandato del 9 de Julio