Paseo Independencia: proponen un recorrido hacia 1816

A pocos metros de la Casa Histórica la historia dejó de estar escrita solamente en los libros. Ahora también habla, hace preguntas, propone desafíos y convierte a los visitantes en protagonistas. Con motivo de un nuevo aniversario del 9 de Julio, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán inauguró en el Paseo Independencia una experiencia interactiva que combina arte, tecnología y divulgación histórica para invitar a vecinos y turistas a recorrer los hechos de 1816 de una manera diferente. El recorrido, que permanecerá habilitado hasta el 12 de julio, propone escuchar a los congresales, poner a prueba los conocimientos sobre la gesta independentista y participar de juegos pensados para todas las edades.
“Invitamos a todos a vivir una experiencia en la que se fusionan el arte, lo visual y la tecnología a través de tótems interactivos”, explicó Natalia Zanotta, directora de Promoción de Eventos de la Municipalidad.
El corazón de la propuesta son una serie de tótems instalados a lo largo del paseo. Cada uno cuenta con sensores que detectan la presencia de los visitantes y activan automáticamente un relato sobre la historia de la Independencia. El contenido fue desarrollado junto con el historiador Felipe Pigna y busca acercar al público a los acontecimientos y protagonistas del Congreso de Tucumán.
Plataforma
Pero la experiencia no termina con la narración. Mediante tecnología NFC o simplemente escaneando un código QR con el teléfono celular, los visitantes pueden acceder a una plataforma con trivias, juegos y desafíos relacionados con los congresales y con los sucesos de 1816.
“El objetivo de toda esta propuesta es fomentar la participación ciudadana y celebrar de manera emotiva nuestra patria y una fecha tan importante como el 9 de Julio, recordando que fue aquí donde se declaró la Independencia”, sostuvo y remarcó que la propuesta es impulsada por la intendenta Rossana Chahla.
Aunque el circuito puede recorrerse durante todo el día, la propuesta incorpora un segundo atractivo cuando oscurece. Cada jornada, a las 19.30 y a las 20, el Paseo Independencia se transforma en escenario de “Ecos de 1816”, una puesta teatral dirigida por Nicolás Aráoz en la que participan más de 25 actores.
La experiencia permanecerá disponible hasta el domingo 12 de julio. La única excepción será el 8 de julio, cuando el paseo permanecerá cerrado debido al operativo de seguridad dispuesto por la vigilia que se realizará en la Casa Histórica.