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Paseo Independencia: proponen un recorrido hacia 1816

Experiencia interactiva que combina arte, tecnología y divulgación histórica.

Paseo Independencia: proponen un recorrido hacia 1816
Hace 4 Hs

A pocos metros de la Casa Histórica la historia dejó de estar escrita solamente en los libros. Ahora también habla, hace preguntas, propone desafíos y convierte a los visitantes en protagonistas. Con motivo de un nuevo aniversario del 9 de Julio, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán inauguró en el Paseo Independencia una experiencia interactiva que combina arte, tecnología y divulgación histórica para invitar a vecinos y turistas a recorrer los hechos de 1816 de una manera diferente. El recorrido, que permanecerá habilitado hasta el 12 de julio, propone escuchar a los congresales, poner a prueba los conocimientos sobre la gesta independentista y participar de juegos pensados para todas las edades.

“Invitamos a todos a vivir una experiencia en la que se fusionan el arte, lo visual y la tecnología a través de tótems interactivos”, explicó Natalia Zanotta, directora de Promoción de Eventos de la Municipalidad.

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El corazón de la propuesta son una serie de tótems instalados a lo largo del paseo. Cada uno cuenta con sensores que detectan la presencia de los visitantes y activan automáticamente un relato sobre la historia de la Independencia. El contenido fue desarrollado junto con el historiador Felipe Pigna y busca acercar al público a los acontecimientos y protagonistas del Congreso de Tucumán.

Plataforma

Pero la experiencia no termina con la narración. Mediante tecnología NFC o simplemente escaneando un código QR con el teléfono celular, los visitantes pueden acceder a una plataforma con trivias, juegos y desafíos relacionados con los congresales y con los sucesos de 1816.

“El objetivo de toda esta propuesta es fomentar la participación ciudadana y celebrar de manera emotiva nuestra patria y una fecha tan importante como el 9 de Julio, recordando que fue aquí donde se declaró la Independencia”, sostuvo y remarcó que la propuesta es impulsada por la intendenta Rossana Chahla.

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Aunque el circuito puede recorrerse durante todo el día, la propuesta incorpora un segundo atractivo cuando oscurece. Cada jornada, a las 19.30 y a las 20, el Paseo Independencia se transforma en escenario de “Ecos de 1816”, una puesta teatral dirigida por Nicolás Aráoz en la que participan más de 25 actores.

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La experiencia permanecerá disponible hasta el domingo 12 de julio. La única excepción será el 8 de julio, cuando el paseo permanecerá cerrado debido al operativo de seguridad dispuesto por la vigilia que se realizará en la Casa Histórica.

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