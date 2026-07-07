Paseo Independencia: proponen un recorrido hacia 1816

A pocos metros de la Casa Histórica la historia dejó de estar escrita solamente en los libros. Ahora también habla, hace preguntas, propone desafíos y convierte a los visitantes en protagonistas. Con motivo de un nuevo aniversario del 9 de Julio, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán inauguró en el Paseo Independencia una experiencia interactiva que combina arte, tecnología y divulgación histórica para invitar a vecinos y turistas a recorrer los hechos de 1816 de una manera diferente. El recorrido, que permanecerá habilitado hasta el 12 de julio, propone escuchar a los congresales, poner a prueba los conocimientos sobre la gesta independentista y participar de juegos pensados para todas las edades.