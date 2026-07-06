Qué se espera de la visita de Javier Milei a Tucumán para este 9 de Julio

Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei confirmó que visitará Tucumán el 9 de julio, junto al gobernador Osvaldo Jaldo, para encabezar los actos por el Día de la Independencia.
- El anuncio fue realizado por el gobernador Osvaldo Jaldo y también se prevé la asistencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel en el marco de la fecha patria nacional.
- El encuentro institucional busca consolidar la relación política entre el Gobierno nacional y la gestión provincial, marcando la agenda de la celebración patria en el norte.
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