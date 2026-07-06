Política

Qué se espera de la visita de Javier Milei a Tucumán para este 9 de Julio

"El Presidente confirmó su presencia", adelantó el gobernador Jaldo. También se espera por la vicepresidenta Villarruel.

POSTAL DE 2024. El presidente Milei, junto al gobernador Jaldo. Foto de Archivo LA GACETA
POSTAL DE 2024. El presidente Milei, junto al gobernador Jaldo. Foto de Archivo LA GACETA
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente Javier Milei confirmó que visitará Tucumán el 9 de julio, junto al gobernador Osvaldo Jaldo, para encabezar los actos por el Día de la Independencia.
  • El anuncio fue realizado por el gobernador Osvaldo Jaldo y también se prevé la asistencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel en el marco de la fecha patria nacional.
  • El encuentro institucional busca consolidar la relación política entre el Gobierno nacional y la gestión provincial, marcando la agenda de la celebración patria en el norte.
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