Terremoto en Venezuela: se agotan las esperanzas de hallar sobrevivientes y los rescatistas internacionales comienzan a retirarse

A once días del devastador doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio, las posibilidades de encontrar nuevos sobrevivientes entre los escombros son cada vez menores. En este contexto, la mayoría de los 3.681 rescatistas internacionales que llegaron desde 30 países comenzaron a regresar a sus lugares de origen, mientras unos pocos equipos permanecen en el terreno para relevar a sus compañeros y continuar con las tareas de asistencia.