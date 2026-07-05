Terremoto en Venezuela: se agotan las esperanzas de hallar sobrevivientes y los rescatistas internacionales comienzan a retirarse
Tras once días de intensas tareas de búsqueda, la mayoría de los equipos de rescate regresan a sus países. El balance oficial confirma 2.954 muertos, más de 16.500 heridos y 6.462 personas rescatadas con vida.
Resumen para apurados
- Tras el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela, rescatistas internacionales inician su retiro al agotarse las esperanzas de hallar sobrevivientes entre las ruinas.
- El doble sismo causó graves destrozos. Aunque la mayoría de los 3.681 socorristas internacionales se retiran, países como Argentina y España mantienen asistencia sanitaria.
- La reconstrucción costará unos 37.000 millones de dólares según la ONU, mientras se temen nuevos colapsos por réplicas que podrían prolongarse entre tres y seis meses.
A once días del devastador doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio, las posibilidades de encontrar nuevos sobrevivientes entre los escombros son cada vez menores. En este contexto, la mayoría de los 3.681 rescatistas internacionales que llegaron desde 30 países comenzaron a regresar a sus lugares de origen, mientras unos pocos equipos permanecen en el terreno para relevar a sus compañeros y continuar con las tareas de asistencia.
El balance oficial difundido por las autoridades reporta 6.462 personas rescatadas con vida, 2.954 fallecidos y 16.592 heridos, cifras que reflejan la magnitud de la peor tragedia natural ocurrida en Venezuela en más de un siglo.
Un desastre que dejó cientos de edificios destruidos
El doble sismo, de magnitudes 7,2 y 7,5, provocó severos daños en Caracas y La Guaira, las zonas más afectadas.
Según el informe oficial:
885 construcciones quedaron inhabitables.
189 edificios colapsaron por completo.
Naciones Unidas estima que unas 60.000 edificaciones resultaron afectadas.
Alrededor de 7 millones de personas sufrieron las consecuencias directas del desastre.
La ONU también calcula que el país necesitará cerca de 37.000 millones de dólares para reconstruir la infraestructura dañada.
Estados Unidos, Argentina, El Salvador y España mantienen parte de sus equipos
Mientras numerosos países dieron por finalizadas sus misiones de rescate, algunos decidieron mantener presencia en Venezuela.
Estados Unidos despidió este fin de semana a un contingente de 350 rescatistas, cuya labor fue destacada por las autoridades venezolanas. Además del apoyo en las tareas de búsqueda, Washington es considerado un actor clave para la futura reconstrucción de infraestructura estratégica, como el aeropuerto internacional Simón Bolívar.
Por su parte, Argentina envió nuevos equipos de rescate —USAR ARG-10 Córdoba y USAR ARG-15 Santa Fe— para relevar al personal que ya cumplió su misión y garantizar la continuidad de las operaciones.
El Salvador anunció que no fijará una fecha de regreso para sus brigadistas.
"Mientras haya cosas que atender a la población necesitada, no tendremos fecha de retorno", afirmó Luis Amaya, director de Protección Civil salvadoreño.
En tanto, España retiró parte de su contingente, aunque decidió mantener un hospital de campaña instalado en Caracas.
España instala un hospital de campaña
El grupo START (Equipo Técnico de Ayuda y Respuesta de Emergencia), coordinado por la cooperación española, puso en funcionamiento un hospital de campaña en el Parque del Este, en Caracas.
El centro sanitario funcionará durante un mes y tiene capacidad para atender hasta 200 pacientes diarios, brindando atención médica básica y de urgencias de manera autosuficiente.
Más de 25.000 rescatistas participaron del operativo
Las autoridades informaron que en las tareas de búsqueda y rescate participaron aproximadamente 25.000 personas, entre bomberos, policías, militares y voluntarios nacionales e internacionales.
Además de los equipos humanos, llegaron al país:
1.086 toneladas de insumos y equipamiento.
27 vehículos especializados.
118 perros de búsqueda y rescate.
Uno de los canes más destacados fue Tsunami, un border collie venezolano que logró localizar y facilitar el rescate de 25 personas atrapadas entre los escombros. Su historia conmovió a la población, ya que antes de convertirse en uno de los héroes del operativo había sido víctima de abandono y maltrato.
Continúan las réplicas y aumenta el temor
Aunque la etapa más intensa de búsqueda comienza a cerrarse, Venezuela continúa registrando réplicas sísmicas de menor magnitud.
Especialistas advierten que los movimientos podrían prolongarse entre tres y seis meses, mientras numerosos edificios dañados continúan colapsando parcialmente, lo que representa un riesgo permanente para los habitantes y para los equipos de emergencia.
En distintas zonas de Caracas miles de familias permanecen durmiendo en carpas y refugios improvisados por miedo a regresar a viviendas que presentan grietas o daños estructurales.
La tragedia dejó un panorama desolador y abrió una nueva etapa centrada en la asistencia humanitaria y la reconstrucción de un país que enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia reciente.