La esperanza de hallar a Lucas: el nene argentino desaparecido en Venezuela podría estar en un "bolsón de aire"

El rastro del tercer piso: una reconstrucción de incertidumbre

La reconstrucción de los minutos previos al desastre es clave para orientar los trabajos de búsqueda. Según relató su padre, Lucas se encontraba con sus tíos en el edificio al momento del sismo. Debido a que uno de los elevadores estaba fuera de servicio, utilizaron el ascensor de los pisos impares y descendieron en el tercero.