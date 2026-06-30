La esperanza de hallar a Lucas: el nene argentino desaparecido en Venezuela podría estar en un "bolsón de aire"
Lucas Gámez, de 8 años, quedó atrapado tras el derrumbe de un edificio en La Guaira. Su padre sostiene que su contextura física le habría permitido sobrevivir en espacios reducidos entre el concreto.
Resumen para apurados
- Rescatistas buscan a Lucas Gámez, un niño argentino de 8 años atrapado tras el colapso de un edificio por los sismos en La Guaira, Venezuela, con la esperanza de hallarlo vivo.
- Su familia cree que su contextura delgada le permitió sobrevivir en bolsones de aire. El operativo utiliza maquinaria pesada entre escombros, tras registrarse una falsa alarma.
- La búsqueda es contrarreloj debido al riesgo de deshidratación. El caso ha generado una masiva campaña de apoyo en redes sociales mientras el país supera las 1.700 víctimas.
Marcos Gámez, padre del menor, detalló que los equipos de rescate han intensificado las tareas de remoción de escombros con maquinaria pesada, bajo la premisa de que el niño podría encontrarse con vida en algún sector que aún no ha sido explorado.
La hipótesis de la supervivencia y el desafío de los escombros
La principal teoría que sostiene la esperanza de la familia se basa en la contextura física de Lucas. "Lo que nos da fuerza es que él es un chico muy delgado; creemos que puede estar en espacios reducidos, esos 'bolsones' que se forman entre placa y placa de concreto", explicó Marcos.
Aunque no han tenido contacto directo, el padre mencionó una posible señal de vida detectada hace 48 horas. "Tenemos la presunción de que hace dos días intentó comunicarse, pero sabemos que el calor extremo y la deshidratación lo deben tener muy debilitado", dijo.
Actualmente, las cuadrillas de rescate trabajan con grúas de gran porte para levantar bloques macizos de cemento que colapsaron sobre la estructura. El operativo, sin embargo, no ha estado exento de momentos de extrema angustia.
Gámez recordó con dolor una falsa alarma que sufrieron recientemente. "Nos subieron a una ambulancia diciendo que ya lo traían. Fue una decepción inmensa cuando, tras una hora de espera, los rescatistas suizos nos confirmaron que la persona hallada era un adulto", explicó.
El rastro del tercer piso: una reconstrucción de incertidumbre
La reconstrucción de los minutos previos al desastre es clave para orientar los trabajos de búsqueda. Según relató su padre, Lucas se encontraba con sus tíos en el edificio al momento del sismo. Debido a que uno de los elevadores estaba fuera de servicio, utilizaron el ascensor de los pisos impares y descendieron en el tercero.
"Sabemos que alguien que iba al séptimo piso logró entrar a su departamento justo antes del colapso. Nuestra gran duda es si Lucas llegó a entrar al departamento del segundo piso, o si el derrumbe lo sorprendió en la escalera o el pasillo", señaló.
Mientras los especialistas remueven los restos de la edificación, la campaña de difusión en redes sociales ha alcanzado una magnitud inesperada, brindando un apoyo moral fundamental para la familia en medio de la catástrofe. "Nunca imaginé que el caso tendría esta repercusión; una cosa es contarlo y otra es ver el apoyo de la gente mientras esperamos un milagro", concluyó Gámez,