Mundo

La esperanza de hallar a Lucas: el nene argentino desaparecido en Venezuela podría estar en un "bolsón de aire"

Lucas Gámez, de 8 años, quedó atrapado tras el derrumbe de un edificio en La Guaira. Su padre sostiene que su contextura física le habría permitido sobrevivir en espacios reducidos entre el concreto.

DESESPERACIÓN. Rescatistas de todo el mundo buscan señales de vida entre los escombros de decenas de edificios derrumbados durante los terremotos de Venezuela.
DESESPERACIÓN. Rescatistas de todo el mundo buscan señales de vida entre los escombros de decenas de edificios derrumbados durante los terremotos de Venezuela. FOTO TOMADA DE PERFIL.COM
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Rescatistas buscan a Lucas Gámez, un niño argentino de 8 años atrapado tras el colapso de un edificio por los sismos en La Guaira, Venezuela, con la esperanza de hallarlo vivo.
  • Su familia cree que su contextura delgada le permitió sobrevivir en bolsones de aire. El operativo utiliza maquinaria pesada entre escombros, tras registrarse una falsa alarma.
  • La búsqueda es contrarreloj debido al riesgo de deshidratación. El caso ha generado una masiva campaña de apoyo en redes sociales mientras el país supera las 1.700 víctimas.
Resumen generado con IA

A varios días de los trágicos terremotos que sacudieron Venezuela, la búsqueda de Lucas Gámez, un niño argentino de 8 años desaparecido en La Guaira, se ha convertido en una carrera contra el reloj. Pese al paso de las horas, su familia mantiene una fe inquebrantable. 

Marcos Gámez, padre del menor, detalló que los equipos de rescate han intensificado las tareas de remoción de escombros con maquinaria pesada, bajo la premisa de que el niño podría encontrarse con vida en algún sector que aún no ha sido explorado.

Un nuevo temblor aterró Venezuela, que ya cuenta más de 1.700 muertos

Un nuevo temblor aterró Venezuela, que ya cuenta más de 1.700 muertos

La hipótesis de la supervivencia y el desafío de los escombros

La principal teoría que sostiene la esperanza de la familia se basa en la contextura física de Lucas. "Lo que nos da fuerza es que él es un chico muy delgado; creemos que puede estar en espacios reducidos, esos 'bolsones' que se forman entre placa y placa de concreto", explicó Marcos. 

Terremotos en Venezuela: familias de Caracas despiden a sus víctimas

Terremotos en Venezuela: familias de Caracas despiden a sus víctimas

Aunque no han tenido contacto directo, el padre mencionó una posible señal de vida detectada hace 48 horas. "Tenemos la presunción de que hace dos días intentó comunicarse, pero sabemos que el calor extremo y la deshidratación lo deben tener muy debilitado", dijo.

Actualmente, las cuadrillas de rescate trabajan con grúas de gran porte para levantar bloques macizos de cemento que colapsaron sobre la estructura. El operativo, sin embargo, no ha estado exento de momentos de extrema angustia. 

"Bart", el perro argentino que ayudó a rescatar a dos niños atrapados entre los escombros en Venezuela

Bart, el perro argentino que ayudó a rescatar a dos niños atrapados entre los escombros en Venezuela

Gámez recordó con dolor una falsa alarma que sufrieron recientemente. "Nos subieron a una ambulancia diciendo que ya lo traían. Fue una decepción inmensa cuando, tras una hora de espera, los rescatistas suizos nos confirmaron que la persona hallada era un adulto", explicó.

El rastro del tercer piso: una reconstrucción de incertidumbre

La reconstrucción de los minutos previos al desastre es clave para orientar los trabajos de búsqueda. Según relató su padre, Lucas se encontraba con sus tíos en el edificio al momento del sismo. Debido a que uno de los elevadores estaba fuera de servicio, utilizaron el ascensor de los pisos impares y descendieron en el tercero. 

"Sabemos que alguien que iba al séptimo piso logró entrar a su departamento justo antes del colapso. Nuestra gran duda es si Lucas llegó a entrar al departamento del segundo piso, o si el derrumbe lo sorprendió en la escalera o el pasillo", señaló.

Mientras los especialistas remueven los restos de la edificación, la campaña de difusión en redes sociales ha alcanzado una magnitud inesperada, brindando un apoyo moral fundamental para la familia en medio de la catástrofe. "Nunca imaginé que el caso tendría esta repercusión; una cosa es contarlo y otra es ver el apoyo de la gente mientras esperamos un milagro", concluyó Gámez,

Temas Venezuela
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un nuevo temblor aterró Venezuela, que ya cuenta más de 1.700 muertos

Un nuevo temblor aterró Venezuela, que ya cuenta más de 1.700 muertos

Terremotos en Venezuela: familias de Caracas despiden a sus víctimas

Terremotos en Venezuela: familias de Caracas despiden a sus víctimas

Bart, el perro argentino que ayudó a rescatar a dos niños atrapados entre los escombros en Venezuela

"Bart", el perro argentino que ayudó a rescatar a dos niños atrapados entre los escombros en Venezuela

Sigo buscando a mi familia: el desesperado pedido del futbolista argentino Lucas Trejo tras el terremoto en Venezuela

"Sigo buscando a mi familia": el desesperado pedido del futbolista argentino Lucas Trejo tras el terremoto en Venezuela

Quién es Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su familia desaparecida tras el terremoto en Venezuela

Quién es Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su familia desaparecida tras el terremoto en Venezuela

Lo más popular
Se fue siguiendo la nieve y terminó abriendo 11 locales en Miami: la historia del tucumano que conquistó uno de los mercados más difíciles
1

Se fue siguiendo la nieve y terminó abriendo 11 locales en Miami: la historia del tucumano que conquistó uno de los mercados más difíciles

Javier Milei participará de la vigilia del 9 de julio en la Casa Histórica de Tucumán
2

Javier Milei participará de la vigilia del 9 de julio en la Casa Histórica de Tucumán

Los disparos que dejaron al descubierto 70 kilos de cocaína que salpican a Gendarmería
3

Los disparos que dejaron al descubierto 70 kilos de cocaína que salpican a Gendarmería

Marruecos nunca se rindió y eliminó a Países Bajos en los penales
4

Marruecos nunca se rindió y eliminó a Países Bajos en los penales

¿Qué tanto le interesa a Milei ganar gobernaciones?
5

¿Qué tanto le interesa a Milei ganar gobernaciones?

Ranking notas premium
Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos
1

Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos

La UNT contraatacó en la Justicia y pidió cerrar el conflicto electoral en Psicología
2

La UNT contraatacó en la Justicia y pidió cerrar el conflicto electoral en Psicología

¿Qué tanto le interesa a Milei ganar gobernaciones?
3

¿Qué tanto le interesa a Milei ganar gobernaciones?

Qué es el FOBO, el nuevo estrés por la inteligencia artificial
4

Qué es el FOBO, el nuevo estrés por la inteligencia artificial

La maquinaria del encubrimiento: cómo se alteró la investigación del crimen de Paulina Lebbos desde el primer día
5

La maquinaria del encubrimiento: cómo se alteró la investigación del crimen de Paulina Lebbos desde el primer día

Más Noticias
Javier Milei participará de la vigilia del 9 de julio en la Casa Histórica de Tucumán

Javier Milei participará de la vigilia del 9 de julio en la Casa Histórica de Tucumán

¿Qué tanto le interesa a Milei ganar gobernaciones?

¿Qué tanto le interesa a Milei ganar gobernaciones?

Se fue siguiendo la nieve y terminó abriendo 11 locales en Miami: la historia del tucumano que conquistó uno de los mercados más difíciles

Se fue siguiendo la nieve y terminó abriendo 11 locales en Miami: la historia del tucumano que conquistó uno de los mercados más difíciles

Marruecos nunca se rindió y eliminó a Países Bajos en los penales

Marruecos nunca se rindió y eliminó a Países Bajos en los penales

Los disparos que dejaron al descubierto 70 kilos de cocaína que salpican a Gendarmería

Los disparos que dejaron al descubierto 70 kilos de cocaína que salpican a Gendarmería

Chahla tomó posición en la interna del PJ y evitó definir si buscará otro mandato

Chahla tomó posición en la interna del PJ y evitó definir si buscará otro mandato

La otra cara de los índices de seguridad

La otra cara de los índices de seguridad

Un nuevo temblor aterró Venezuela, que ya cuenta más de 1.700 muertos

Un nuevo temblor aterró Venezuela, que ya cuenta más de 1.700 muertos

Comentarios