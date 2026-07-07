Escuelas públicas de Yerba Buena: un examen en inglés que cambió más de 1.500 historias

Hasta hace algunos años, una escena como esa estaba prácticamente reservada para alumnos de colegios bilingües o de institutos privados. Además de la preparación, acceder a una certificación internacional implicaba afrontar un examen que se paga en dólares y que acredita oficialmente el nivel alcanzado en una de las lenguas más utilizadas del mundo. En la “Ciudad Jardín”, sin embargo, esa realidad comenzó a cambiar hace una década.