Terremotos en Venezuela: la noche es lúgubre en La Guaira y larga la espera para recuperar cuerpos

“Pasamos el Penthouse, el piso 12, en el 11 sacamos una familia de seis con un niño de 6 años, y ahora (estamos) en el décimo”, señala Carlos Velásquez. “Queremos encontrar a mi hijo. Desde el día cero estoy aquí para sacar el cuerpo de mi hijo. Si tengo que sacarlo con las uñas, lo sacaré. Mi hijo va a descansar en un cementerio digno”, asegura con la mirada triste.