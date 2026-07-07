Víspera del 9 de Julio: música y baile para homenajear la Independencia

Y a partir de este mismo jueves se podrá presenciar el espectáculo “Luces y Sonidos de la Independencia”, que narra estos acontecimientos fundamentales en la historia del país. Según se anunció, está previsto que se realicen dos funciones todos los días: a las 19.30 y a las 20.30. Las entradas para este espectáculo únicamente pueden adquirirse vía digital, para lo cual los interesados deben escanear el código QR publicado en el sitio oficial de Instagram del museo (@CasaHistorica.Ar). El costo general es de $ 8.000; y de $ 5.000 para estudiantes y para jubilados. El espectáculo se suspende por lluvia. En ese caso, el monto abonado se reembolsará a la cuenta/tarjeta desde la cual se realizó el pago.