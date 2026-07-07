Víspera del 9 de Julio: música y baile para homenajear la Independencia

A esta semana le restan apenas unas pocas horas hábiles. Al asueto administrativo y escolar decretado a partir de la siesta de hoy por el gobernador, Osvaldo Jaldo, para que empleados públicos y alumnos puedan ver el partido entre la selección argentina y su homólogo de Egipto -por los octavos de final del Mundial-, le seguirán dos jornadas cargadas de actividades enmarcadas en la conmemoración del 210° aniversario de la declaración de la Independencia. Tras la efeméride arrancarán las vacaciones de invierno, debido a que para el viernes el Gobierno nacional había decretado día no laborable con fines turísticos.
Las actividades oficiales previstas en homenaje a la fecha patria y durante la jornada previa arrancarán a las 14.30 de mañana, en la explanada de la Casa de Gobierno (25 de Mayo 90). Allí se llevará a cabo el espectáculo “Homenajeando a la Patria desde Tucumán”. A la misma hora, pero en la plaza Independencia actuarán bandas y habrá espectáculos infantiles. Ya por la noche, desde las 20.30, se expondrá una función extraordinaria de “Celebrando la Independencia”, en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601). De este evento participarán el ballet y el coro estables de la provincia, la compañía de danza contemporánea de Tucumán y el ensamble patrio; todo bajo la coordinación general de Oscar Zamora. La entrada es gratuita, pero se requiere invitación.
Y a las 23 se desarrollará la vigilia patria y un homenaje a los próceres de 1816, desde las 23, en el museo Casa Histórica de la Independencia (Congreso 141). Durante esta vigilia, pero en la plaza Independencia, actuarán, entre otros, el Chaqueño Palavecino, La Beriso y Sergio Galleguillo.
Efeméride
El mismo 9 de Julio arrancará con el tradicional chocolate, que se servirá desde las 9.30 en la explanada de la Casa de Gobierno. Una hora después se procederá a izar la bandera nacional en el mástil de la plaza Independencia. A partir de las 11, el arzobispo de Tucumán, monseñor Carlos Sánchez, celebrará el solemne Tedeum, en la iglesia Catedral (24 de Septiembre 420).
Hacia las 12, los eventos dejarán el microcentro, y se trasladarán hacia la zona del parque 9 de Julio. A esa hora, sobre avenida Soldati y Haití comenzará el desfile cívico militar, con lo que se cerrarán las actividades oficiales de conmemoración del 210° aniversario de la declaración de la Independencia.
En paralelo, las autoridades de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán lanzarán oficialmente hoy la temporada turística invernal. Este evento incluye el agasajo al primer turista en visitar la Capital, un espectáculo prtagonizado por el ballet Sol Naciente y por la banda de música municipal, y el lanzamiento del pasaporte turístico.
Y a partir de este mismo jueves se podrá presenciar el espectáculo “Luces y Sonidos de la Independencia”, que narra estos acontecimientos fundamentales en la historia del país. Según se anunció, está previsto que se realicen dos funciones todos los días: a las 19.30 y a las 20.30. Las entradas para este espectáculo únicamente pueden adquirirse vía digital, para lo cual los interesados deben escanear el código QR publicado en el sitio oficial de Instagram del museo (@CasaHistorica.Ar). El costo general es de $ 8.000; y de $ 5.000 para estudiantes y para jubilados. El espectáculo se suspende por lluvia. En ese caso, el monto abonado se reembolsará a la cuenta/tarjeta desde la cual se realizó el pago.
El evento comienza puntual, por lo cual los espectadores deben presentarse 15 minutos antes de las horas de inicio. Una vez cerrada la puerta no se permitirá el ingreso a ninguna persona, y no se reembolsará el pago de los tiques ni se reprogramará la visita.