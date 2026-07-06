Alivio financiero: el Banco Nación lanzó una línea para unificar todas las deudas en una sola cuota mensual

En un escenario donde el ordenamiento de las finanzas personales se vuelve una prioridad para muchas familias, el Banco Nación(BNA) anunció el lanzamiento de una ambiciosa herramienta financiera. A partir del próximo miércoles 8 de julio, los clientes que perciban o decidan trasladar sus haberes a la entidad podrán unificar todas sus deudas -tanto las contraídas con el BNA como con otros bancos del sistema- en un único préstamo personal con una sola cuota mensual.