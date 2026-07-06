Alivio financiero: el Banco Nación lanzó una línea para unificar todas las deudas en una sola cuota mensual
La entidad permitirá consolidar compromisos bancarios propios y de otros bancos por montos de hasta $100 millones. El plan ofrece plazos de hasta 10 años y busca dar previsibilidad a los clientes que perciben sus haberes en el BNA.
Resumen para apurados
- El Banco Nación lanzará el 8 de julio en Argentina una línea de créditos para unificar deudas de hasta $100 millones a 10 años, buscando aliviar las finanzas familiares.
- La medida permite consolidar deudas bancarias mediante préstamos UVA con tasas diferenciadas, cancelando saldos directamente para que el cliente pague una sola cuota mensual.
- Esta herramienta apunta a dar previsibilidad frente a la inflación y mejorar la capacidad de consumo, con casos que estiman un ahorro mensual superior a los 400.000 pesos.
En un escenario donde el ordenamiento de las finanzas personales se vuelve una prioridad para muchas familias, el Banco Nación(BNA) anunció el lanzamiento de una ambiciosa herramienta financiera. A partir del próximo miércoles 8 de julio, los clientes que perciban o decidan trasladar sus haberes a la entidad podrán unificar todas sus deudas -tanto las contraídas con el BNA como con otros bancos del sistema- en un único préstamo personal con una sola cuota mensual.
Esta nueva línea de consolidación de deudas en UVA está diseñada para transformar múltiples compromisos financieros en una obligación previsible y manejable, con un tope de afectación de ingresos que garantiza la sostenibilidad del pago en el tiempo.
Plazos extendidos y montos de hasta $100 millones
La propuesta del Banco Nación destaca por su flexibilidad y alcance. Los solicitantes podrán acceder a préstamos de hasta $100 millones, con un plazo de devolución inusualmente largo para este tipo de productos: hasta 120 meses (10 años). El objetivo principal es reducir la carga financiera mensual de los usuarios, permitiéndoles estirar los plazos y concentrar sus pagos en un solo vencimiento.
Para acceder, los fondos se aplicarán de forma directa: el BNA cancelará las deudas pendientes con los otros acreedores, convirtiéndose en el único destinatario de los pagos del cliente. Esta operatoria requiere que el solicitante tenga una relación cuota-ingreso que no supere el 25% de sus ingresos netos, asegurando así que el nuevo compromiso no comprometa su economía doméstica.
Tasas diferenciadas según la situación crediticia
El programa emplea la modalidad de unidades de valor adquisitivo (UVA) y establece dos niveles de tasas según el historial del deudor. Para aquellos clientes con deudas en situación regular (con atrasos de 30 a 90 días), la tasa será de UVA + 12% TNA. Por otro lado, para quienes presenten deudas en situación irregular (más de 90 días de atraso, pero no judicializadas), la tasa se fijará en UVA + 14% TNA.
Es importante destacar que la línea está abierta para clientes en situación crediticia 1 a 4 según la Central de Deudores del BCRA. Sin embargo, la entidad aclaró que quedan excluidas aquellas personas que hayan registrado deudas en situación 5 (irrecuperable) o superior en alguno de los últimos 12 meses, garantizando así la calidad de la nueva cartera crediticia. Además, existe una opción para topar la cuota mediante el coeficiente CVS, lo que brinda una protección extra ante posibles desfasajes inflacionarios.
Un ahorro mensual que puede superar los $400.000
Para graficar el impacto real de esta medida, el Banco Nación difundió un ejemplo concreto. Un cliente que actualmente destina $619.000 por mes para cubrir diversas obligaciones bancarias repartidas en distintas entidades, podría consolidar esa deuda y pasar a pagar una primera cuota de $186.535.
Este esquema representaría un ahorro inmediato de $432.465 mensuales, liberando ingresos para el consumo u otras necesidades básicas. "Esta herramienta promueve una gestión más ordenada y previsible de las obligaciones asumidas", señalaron desde la institución.
Los interesados podrán gestionar su asistencia y consultar las condiciones específicas en cualquier sucursal del país a partir del inicio de la operatoria el próximo miércoles.