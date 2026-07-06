EconomíaNoticias económicas

Alivio financiero: el Banco Nación lanzó una línea para unificar todas las deudas en una sola cuota mensual

La entidad permitirá consolidar compromisos bancarios propios y de otros bancos por montos de hasta $100 millones. El plan ofrece plazos de hasta 10 años y busca dar previsibilidad a los clientes que perciben sus haberes en el BNA.

Alivio financiero: el Banco Nación lanzó una línea para unificar todas las deudas en una sola cuota mensual
Hace 20 Min

Resumen para apurados

  • El Banco Nación lanzará el 8 de julio en Argentina una línea de créditos para unificar deudas de hasta $100 millones a 10 años, buscando aliviar las finanzas familiares.
  • La medida permite consolidar deudas bancarias mediante préstamos UVA con tasas diferenciadas, cancelando saldos directamente para que el cliente pague una sola cuota mensual.
  • Esta herramienta apunta a dar previsibilidad frente a la inflación y mejorar la capacidad de consumo, con casos que estiman un ahorro mensual superior a los 400.000 pesos.
Resumen generado con IA

En un escenario donde el ordenamiento de las finanzas personales se vuelve una prioridad para muchas familias, el Banco Nación(BNA) anunció el lanzamiento de una ambiciosa herramienta financiera. A partir del próximo miércoles 8 de julio, los clientes que perciban o decidan trasladar sus haberes a la entidad podrán unificar todas sus deudas -tanto las contraídas con el BNA como con otros bancos del sistema- en un único préstamo personal con una sola cuota mensual.

Tarjeta de crédito: cuáles son los planes de financiación para pagar saldos y deudas grandes

Tarjeta de crédito: cuáles son los planes de financiación para pagar saldos y deudas grandes

Esta nueva línea de consolidación de deudas en UVA está diseñada para transformar múltiples compromisos financieros en una obligación previsible y manejable, con un tope de afectación de ingresos que garantiza la sostenibilidad del pago en el tiempo.

Alivio financiero: el Banco Nación lanzó una línea para unificar todas las deudas en una sola cuota mensual

Refinanciación de deudas 2026: qué bancos ofrecen créditos para cancelar préstamos y tarjetas

Refinanciación de deudas 2026: qué bancos ofrecen créditos para cancelar préstamos y tarjetas

Plazos extendidos y montos de hasta $100 millones

La propuesta del Banco Nación destaca por su flexibilidad y alcance. Los solicitantes podrán acceder a préstamos de hasta $100 millones, con un plazo de devolución inusualmente largo para este tipo de productos: hasta 120 meses (10 años). El objetivo principal es reducir la carga financiera mensual de los usuarios, permitiéndoles estirar los plazos y concentrar sus pagos en un solo vencimiento.

Caputo presenta el programa financiero para pagar deudas

Caputo presenta el programa financiero para pagar deudas

Para acceder, los fondos se aplicarán de forma directa: el BNA cancelará las deudas pendientes con los otros acreedores, convirtiéndose en el único destinatario de los pagos del cliente. Esta operatoria requiere que el solicitante tenga una relación cuota-ingreso que no supere el 25% de sus ingresos netos, asegurando así que el nuevo compromiso no comprometa su economía doméstica.

Tasas diferenciadas según la situación crediticia

El programa emplea la modalidad de unidades de valor adquisitivo (UVA) y establece dos niveles de tasas según el historial del deudor. Para aquellos clientes con deudas en situación regular (con atrasos de 30 a 90 días), la tasa será de UVA + 12% TNA. Por otro lado, para quienes presenten deudas en situación irregular (más de 90 días de atraso, pero no judicializadas), la tasa se fijará en UVA + 14% TNA.

Es importante destacar que la línea está abierta para clientes en situación crediticia 1 a 4 según la Central de Deudores del BCRA. Sin embargo, la entidad aclaró que quedan excluidas aquellas personas que hayan registrado deudas en situación 5 (irrecuperable) o superior en alguno de los últimos 12 meses, garantizando así la calidad de la nueva cartera crediticia. Además, existe una opción para topar la cuota mediante el coeficiente CVS, lo que brinda una protección extra ante posibles desfasajes inflacionarios.

Un ahorro mensual que puede superar los $400.000

Para graficar el impacto real de esta medida, el Banco Nación difundió un ejemplo concreto. Un cliente que actualmente destina $619.000 por mes para cubrir diversas obligaciones bancarias repartidas en distintas entidades, podría consolidar esa deuda y pasar a pagar una primera cuota de $186.535.

Este esquema representaría un ahorro inmediato de $432.465 mensuales, liberando ingresos para el consumo u otras necesidades básicas. "Esta herramienta promueve una gestión más ordenada y previsible de las obligaciones asumidas", señalaron desde la institución. 

Los interesados podrán gestionar su asistencia y consultar las condiciones específicas en cualquier sucursal del país a partir del inicio de la operatoria el próximo miércoles.

Temas TucumánBuenos AiresBanco Nación de la República Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tarjeta de crédito: cuáles son los planes de financiación para pagar saldos y deudas grandes

Tarjeta de crédito: cuáles son los planes de financiación para pagar saldos y deudas grandes

Refinanciación de deudas 2026: qué bancos ofrecen créditos para cancelar préstamos y tarjetas

Refinanciación de deudas 2026: qué bancos ofrecen créditos para cancelar préstamos y tarjetas

Caputo presenta el programa financiero para pagar deudas

Caputo presenta el programa financiero para pagar deudas

El crédito en pesos continúa estancado

El crédito en pesos continúa estancado

Crece la mora en los créditos: cuatro de cada 10 menores de 35 años ya tienen al menos un préstamo impago

Crece la mora en los créditos: cuatro de cada 10 menores de 35 años ya tienen al menos un préstamo impago

Lo más popular
Jaldo anunció que mañana habrá asueto administrativo en toda la provincia
1

Jaldo anunció que mañana habrá asueto administrativo en toda la provincia

Donald Trump intervino y la FIFA dio marcha atrás: Balogun podrá jugar ante Bélgica
2

Donald Trump intervino y la FIFA dio marcha atrás: Balogun podrá jugar ante Bélgica

Restablecieron el servicio eléctrico tras casi dos horas de corte en barrios de la capital tucumana
3

Restablecieron el servicio eléctrico tras casi dos horas de corte en barrios de la capital tucumana

La Comisión de Acuerdos aprobó dos pliegos para cubrir vacantes en el Tribunal Oral Federal de Tucumán
4

La Comisión de Acuerdos aprobó dos pliegos para cubrir vacantes en el Tribunal Oral Federal de Tucumán

Las lágrimas de Neymar y el perdón de Marquinhos: así reaccionó Brasil tras un nuevo golpe mundialista
5

Las lágrimas de Neymar y el perdón de Marquinhos: así reaccionó Brasil tras un nuevo golpe mundialista

Ranking notas premium
“Solo quería dormirme y no despertarme”: alarmantes cifras de suicidios en Tucumán
1

“Solo quería dormirme y no despertarme”: alarmantes cifras de suicidios en Tucumán

Acueducto: una mezcla de fiesta, autobombo y seriedad
2

Acueducto: una mezcla de fiesta, autobombo y seriedad

Más acoples por menos representatividad
3

Más acoples por menos representatividad

Qué se sabe del asesinato de una mujer durante un asalto en Banda del Río Salí
4

Qué se sabe del asesinato de una mujer durante un asalto en Banda del Río Salí

Las grandes ideas no caben en el cortoplacismo tucumano
5

Las grandes ideas no caben en el cortoplacismo tucumano

Más Noticias
Restablecieron el servicio eléctrico tras casi dos horas de corte en barrios de la capital tucumana

Restablecieron el servicio eléctrico tras casi dos horas de corte en barrios de la capital tucumana

Jaldo anunció que mañana habrá asueto administrativo en toda la provincia

Jaldo anunció que mañana habrá asueto administrativo en toda la provincia

De profesora universitaria en Tucumán a empezar de cero en Miami: Sentía que hasta respirar me costaba plata

De profesora universitaria en Tucumán a empezar de cero en Miami: "Sentía que hasta respirar me costaba plata"

México hizo todo para creer, pero Inglaterra tuvo a Kane y eso alcanzó

México hizo todo para creer, pero Inglaterra tuvo a Kane y eso alcanzó

Las mejoras en la macroeconomía aún no se ven en el bolsillo de los argentinos

Las mejoras en la macroeconomía aún no se ven en el bolsillo de los argentinos

Donald Trump intervino y la FIFA dio marcha atrás: Balogun podrá jugar ante Bélgica

Donald Trump intervino y la FIFA dio marcha atrás: Balogun podrá jugar ante Bélgica

Las lágrimas de Neymar y el perdón de Marquinhos: así reaccionó Brasil tras un nuevo golpe mundialista

Las lágrimas de Neymar y el perdón de Marquinhos: así reaccionó Brasil tras un nuevo golpe mundialista

Así fue la acusación por el crimen de Marta Migliorini

Así fue la acusación por el crimen de Marta Migliorini

Comentarios