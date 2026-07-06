Jaldo anunció que mañana habrá asueto administrativo en toda la provincia

"Es un tema discutible y una decisión, podríamos decir, polémica, donde muchos van a estar de acuerdo y otros en desacuerdo. Pero Argentina es la que le está regalando ese poco de alegría que le está haciendo falta al pueblo. Es la que le sacó una sonrisa, un festejo, a muchas familias que vienen sufriendo. Los argentinos tenemos que acompañar el 100% a nuestra Selección, porque estamos en los tramos finales, donde se define el campeoanto del mundo. Por eso, como Gobierno, vamos a instrumentar una resolución para que a partir de las 12 vamos a dar asueto administrativo, que alcanza a todas las áreas del sistema de gobierno, incluyendo las escuelas", afirmó el mandatario, consciente de que la postura pueda provocar diferentes reacciones.