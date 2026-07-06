Mundial 2026

Jaldo anunció que mañana habrá asueto administrativo en toda la provincia

El Gobernador consideró que la decisión puede generar polémica, pero que la Selección le sacó "una sonrisa a muchas familias que vienen sufriendo".

MEDIODÍA. Osvaldo Jaldo confirmó que la administración y las escuelas estarán abiertas hasta las 12.
MEDIODÍA. Osvaldo Jaldo confirmó que la administración y las escuelas estarán abiertas hasta las 12. ARCHIVO / FOTO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo decretó asueto administrativo en Tucumán para mañana desde las 12:00, con el fin de que los ciudadanos miren el partido de la Selección en el Mundial.
  • La medida paraliza escuelas y oficinas públicas una hora antes del cruce ante Egipto por octavos de final, aunque Jaldo reconoció que la decisión puede generar cierta polémica.
  • Este asueto, previo a los feriados patrios y vacaciones de invierno, prioriza el ánimo social y futbolístico sobre la actividad estatal en las instancias finales de la copa.
Resumen generado con IA

El Gobierno de la provincia implementará mañana asueto administrativo y todas las reparticiones públicas, incluidas las escuelas, quedarán liberadas a partir de las 12, una hora antes del partido que Argentina y Egipto disputarán por los octavos de final del Mundial 2026.

El anuncio corrió por cuenta del gobernador Osvaldo Jaldo, que durante una visita a los depósitos del Siprosa confirmó que la actividad administrativa quedará paralizada para que todos puedan acompañar al equipo que conduce Lionel Scaloni. La medida alcanzará a todas las áreas del Gobierno provincial, incluidas las escuelas públicas, y será oficializada mediante una resolución del Poder Ejecutivo.

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"Es un tema discutible y una decisión, podríamos decir, polémica, donde muchos van a estar de acuerdo y otros en desacuerdo. Pero Argentina es la que le está regalando ese poco de alegría que le está haciendo falta al pueblo. Es la que le sacó una sonrisa, un festejo, a muchas familias que vienen sufriendo. Los argentinos tenemos que acompañar el 100% a nuestra Selección, porque estamos en los tramos finales, donde se define el campeoanto del mundo. Por eso, como Gobierno, vamos a instrumentar una resolución para que a partir de las 12 vamos a dar asueto administrativo, que alcanza a todas las áreas del sistema de gobierno, incluyendo las escuelas", afirmó el mandatario, consciente de que la postura pueda provocar diferentes reacciones.

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El gobernador aclaró, además, que la disposición corresponde únicamente al ámbito del Poder Ejecutivo provincial y señaló que los demás sectores definirán de manera independiente cómo desarrollarán sus actividades durante la jornada: "los otros poderes (Legislativo y Judicial) deberán ver qué hacen, al igual que los comercios, para que puedan tomar la decisión que consideren".

De esta forma, en la antesala de los festejos por el un nuevo aniversario del 9 de Julio, con la visita del presidente Javier Milei incluida, y del inminente comienzo de las vacaciones de invierno, miles de tucumanos gozarán del beneficio de interrumpir sus tareas cotidianas para sentarse frente a las pantallas y alentar a la Selección. 

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