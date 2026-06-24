Política

Fracasó el intento de tratar el endeudamiento familiar en Diputados

Un apartamiento de reglamento impulsado por la fueguina Andrea Freites para incorporar al temario proyectos sobre deuda de los hogares no logró los votos necesarios.

Fracasó el intento de tratar el endeudamiento familiar en Diputados
Hace 1 Hs

En el marco de los apartamientos de reglamento votados al principio de la sesión de Diputados, el primero fue uno presentado por la diputada fueguina de Unión por la Patria Andrea Freites, para introducir en el temario del día los proyectos referidos al endeudamiento familiar, un problema que es asiduamente expuesto en el Congreso.

El tema necesitaba las ¾ partes de los votos emitidos que previsiblemente no consiguió: fue rechazada al obtener solo 110 votos positivos y 121 en contra.

“El endeudamiento familiar es un problema que ya existía, pero este año se triplicó”, argumentó la diputada fueguina, que precisó que el mismo es con tarjetas, créditos personales y con muchos préstamos informales. Pero agregó: “Hoy se endeudan no para adquirir un bien, o irse de vacaciones, sino para comprar medicamentos, alimentos, para pagar servicios básicos”.

Agregó que hay 5,3 millones de argentinos en situación de mora: 26,4%, razón por la cual pedía introducir esos temas al temario, cosa que no consiguió.

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