De profesora universitaria en Tucumán a empezar de cero en Miami: "Sentía que hasta respirar me costaba plata"

"Quizás fui un poco ilusa al principio. Uno ve cómo triunfan los extranjeros en el exterior y piensa que las cosas se dan más fácil. Miami es muy linda por fuera, pero cuando vivís acá entendés que es una ciudad cara, muy exigente y muy competitiva. Nada está garantizado", le cuenta en una entrevista con LA GACETA.