Tarjeta de crédito: cuáles son los planes de financiación para pagar saldos y deudas grandes

El panorama financiero para los hogares empeoró notablemente a raíz del fuerte incremento en las dificultades para saldar deudas en préstamos personales y tarjetas de crédito. Según el Informe de Bancos publicado por el Bcra, la mora de las familias en las entidades financieras escaló al 12,1% durante abril de 2026, lo que significó una suba de más de 8 puntos porcentuales en comparación con el 3,7% registrado en el mismo mes del año previo. De manera paralela, un relevamiento del Banco Provincia mediante los datos de la Cendeu determinó que la morosidad en el sector no bancario compuesto por compañías fintech y plásticos de supermercados subió al 24,6% a finales de 2025, duplicando las cifras del período anterior.