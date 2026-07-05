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Tarjeta de crédito: cuáles son los planes de financiación para pagar saldos y deudas grandes

El informe del Bcra encendió las alarmas: la mora bancaria saltó al 12,1% por la dificultad para pagar los plásticos y préstamos.

Tarjeta de crédito: cuáles son los planes de financiación para pagar saldos y deudas grandes
Tarjetas de credito
Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Bancos oficiales y provinciales en Argentina lanzaron en 2026 planes de refinanciación de deudas ante el aumento de la mora en tarjetas y préstamos, que llegó al 12,1%.
  • La mora de las familias escaló del 3,7% al 12,1% anual, mientras que en el sector no bancario trepó al 24,6%. Distritos como CABA y Buenos Aires ofrecen plazos de hasta 72 meses.
  • Estas medidas buscan aliviar el endeudamiento de los hogares en el circuito formal, aunque su alcance es acotado al excluir las obligaciones fuera del sistema bancario.
Resumen generado con IA

El panorama financiero para los hogares empeoró notablemente a raíz del fuerte incremento en las dificultades para saldar deudas en préstamos personales y tarjetas de crédito. Según el Informe de Bancos publicado por el Bcra, la mora de las familias en las entidades financieras escaló al 12,1% durante abril de 2026, lo que significó una suba de más de 8 puntos porcentuales en comparación con el 3,7% registrado en el mismo mes del año previo. De manera paralela, un relevamiento del Banco Provincia mediante los datos de la Cendeu determinó que la morosidad en el sector no bancario compuesto por compañías fintech y plásticos de supermercados subió al 24,6% a finales de 2025, duplicando las cifras del período anterior.

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Ante este complejo escenario de endeudamiento masivo, instituciones oficiales como el Banco Nación junto a diversas corporaciones bancarias provinciales lanzaron al mercado nuevas líneas de crédito específicas para la refinanciación de pasivos. Sin embargo, este auxilio financiero posee un alcance acotado, debido a que la propuesta regulatoria contempla exclusivamente el salvataje y la cancelación de aquellas obligaciones que ya se encuentran dentro del circuito formal bancarizado.

Provincias con programas de desendeudamiento

Provincia de Buenos Aires

El Banco Provincia ofrece dos líneas para el desendeudamiento en hasta 72 meses. Una, para quienes tengan atrasos de hasta 90 días con una tasa anual del 39%. Otra, para quienes tengan deudas superiores a ese período, con una tasa del 31%.

Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires acaba de presentar su programa de desendeudamiento que ofrece una tasa anual fija máxima de 35% y plazo de hasta 24 meses. Podrán aplicar quienes tengan deudas de tarjeta de crédito o préstamos de entidades financieras en Situación 2 o Situación 3 ,entre 60 y 180 días, que superen el 30% de los ingresos del hogar. Además, deberán tener ingresos menores a 10 salarios mínimos y residencia en CABA hace al menos dos años.

Santa Fe

En Santa Fe, donde la morosidad supera el 25% de los ingresos familiares, se propuso el Plan de Protección de los Ingresos. La provincia fijó ese número como líimte para el descuento por créditos. Además, el Banco Santa Fe ofrece créditos para consolidar o refinanciar deudas en plazos de hasta 60 meses.

Corrientes

El programa Corrientes Sostiene de asistencia financiera ofrece refinanciación a las deudas de tarjeta de crédito en 6 o 12 cuotas fijas con una reducción de 29 puntos porcentuales. También se creó la línea Corrientes Sostiene Empresas para refinanciar hasta el 80% de la deuda de las compañías hasta en 12 cuotas fijas.

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