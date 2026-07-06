Restablecieron el servicio eléctrico tras casi dos horas de corte en barrios de la capital tucumana

Un corte en una línea de alta tensión que alimenta la Estación Transformadora Avellaneda dejó sin suministro eléctrico, durante la mañana de este lunes, a distintos sectores de San Miguel de Tucumán.
La interrupcióndel servicio se produjo a las 10.19, según informó la distribuidora EDET.
De acuerdo con el comunicado de la empresa, la salida de servicio de la línea afectó a sectores de Barrio Norte, Barrio Sur, Villa 9 de Julio y las inmediaciones del Parque 9 de Julio.
A las 12.20, se informó que el servicio eléctrico había quedado completamente restablecido en los barrios de la capital tucumana que habían sido afectados por un corte de energía.
EDET explicó que el inconveniente en la línea de transporte de alta tensión operada por Transnoa SA fue solucionado. "A las 12.05, se normalizó la totalidad de los suministros alcanzados por la interrupción", reportó.
La empresa había indicado anteriormente que se estaban realizando maniobras desde el sistema de distribución para absorber la demanda, mientras se trabajaba en el restablecimiento de la línea de transporte afectada.