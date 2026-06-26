Política

El Banco Nación suma una línea UVA para regularizar deudas de consumo en mora

La nueva herramienta permite refinanciar obligaciones de consumo en situación irregular, con plazo de hasta 120 meses, tasa fija de 12% TNA y tope de cuota por CVS para clientes.

Nueva herramienta del Banco Nación.
Nueva herramienta del Banco Nación.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Banco Nación de Argentina lanzará el 29 de junio una línea de crédito UVA para refinanciar deudas de consumo en mora y ayudar a los clientes a recuperar su capacidad de pago.
  • La medida, parte del programa de regularización de morosidad, ofrece plazos de hasta 120 meses con tasas del 12% al 14% TNA y opción de tope por Coeficiente de Variación Salarial.
  • Esta herramienta busca facilitar el saneamiento financiero de morosos graves y se suma a otras opciones de consolidación de deudas, aliviando la carga crediticia de los usuarios.
Resumen generado con IA

En el marco de su “Programa de Regularización de Clientes en Situación de Morosidad”, y sumando alternativas al conjunto de soluciones financieras anunciado, el Banco Nación (BN) incorporó una nueva herramienta para acompañar a individuos con deudas de consumo en situación irregular.

La propuesta busca ampliar las opciones de refinanciación disponibles y ofrecer un instrumento que permita ordenar compromisos vencidos, facilitar la recuperación de la capacidad de pago y sostener el cumplimiento de las obligaciones en el tiempo.

La línea, que contempla la posibilidad de refinanciar deudas originadas en pesos o en UVA (bajo modalidad UVA, con actualización por CER), está dirigida a dos segmentos de usuarios clasificados en el BNA en situación irregular, (tres, cuatro o cinco según las normas de clasificación de deudores del BCRA):

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- Personas humanas en actividad laboral, jubilados y/o pensionados que perciban sus haberes a través del Banco Nación.

- Autónomos, monotributistas y usuarios que no cobren sus haberes en la entidad.

- También podrán incluirse deudores monoproducto asistidos bajo las reglamentaciones destinadas al segmento Microempresas/Emprendedores, cuando correspondan a cartera de consumo.

Entre sus principales características, contempla un plazo de hasta 120 meses y amortización mensual por sistema francés.

La tasa de interés será diferencial según el perfil del usuario: quienes perciban sus haberes a través del Banco accederán a una TNA fija del 12%, mientras que para el resto de los usuarios será del 14%. Para mantener la tasa preferencial, el interesado deberá conservar el cobro de sus haberes en la entidad durante toda la vigencia del préstamo.

Además, los usuarios que cobran sus haberes en el Banco podrán optar por incorporar un tope de cuota por índice CVS, mediante la contratación de una prima. Esta opción permite que, en caso de que la cuota calculada por UVA supere la evolución determinada por el Coeficiente de Variación Salarial, se aplique como referencia el tope asociado a dicho índice.

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Esta nueva herramienta se suma a las líneas lanzadas previamente de unificación de deudas para personas humanas con cuotas vencidas e impagas en el BNA, en situación crediticia 1 o 2 en hasta 10 años de plazo; de refinanciación de saldos de tarjeta de crédito, y de consolidación de deudas que permite reunir obligaciones financieras mantenidas tanto en esta como en otras entidades.

La línea estará vigente a partir del lunes 29 de junio, y para solicitar esta refinanciación o para recibir más información, los clientes deberán acercarse a nuestras sucursales.

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