Opinión› ANÁLISIS Las grandes ideas no caben en el cortoplacismo tucumano El pesimismo y la miopía intelectual se impone en una sociedad experta en ahorrar frustraciones. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Federico Türpe Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS ¿Cuál es el valor de la racionalidad política? La Capital de la desconfianza: por qué Chahla todavía no da el “sí” Cash flow: el oxígeno silencioso de las empresas Recuerdos fotográficos: el largo periplo de los restos de Lola Mora hasta su descanso final Recuerdos fotográficos: fines del siglo XIX. Las manos de Lola Mora Lo más popular Argentina sufrió, eliminó a Cabo Verde y ya está en octavos de final: la señal que volvió a dejar el triunfo Estuvieron a un paso de irse a las piñas, pero terminaron abrazados e intercambiando camisetas en Ocean Drive A 10 años de un Bicentenario que no sirvió para nada Alumnos impulsan proyectos agrotécnicos en pro de su comunidad El año pasado, el consumo de pollos marcó un récord en el país Ranking notas premium La "no politización" de Vipos, un presupuesto para Yerba Buena y cómo quedó la Casa de Gobierno Qué efectos tienen las pantallas sobre el aprendizaje: Santiago Bilinkis reabrió un debate desafiante Cómo varían los precios del transporte tras las últimas subas en Tucumán El desafío de pensar una Argentina metropolitana antes del colapso Presunto tráfico de influencias: ordenan un bozal legal desde el fuero civil