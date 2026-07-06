Las lágrimas de Neymar y el perdón de Marquinhos: así reaccionó Brasil tras un nuevo golpe mundialista

El primero en tomar la palabra fue justamente Marquinhos. Como capitán, asumió la responsabilidad por la eliminación y realizó una fuerte autocrítica: "Inexplicable. Es difícil hablar en momentos como este. Por nuestra experiencia, sabemos que estos partidos son muy difíciles; cada balón es decisivo. Noruega fue eficaz con las ocasiones que tuvo. Nosotros cometimos muchos errores con las nuestras, tanto en penales como en otras oportunidades. En el Mundial, quien comete menos errores pasa a la siguiente fase", sostuvo.