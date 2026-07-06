Las lágrimas de Neymar y el perdón de Marquinhos: así reaccionó Brasil tras un nuevo golpe mundialista

La eliminación de Brasil frente a Noruega no solo marcó el final de su participación en el Mundial 2026. También dejó escenas que reflejan el momento de incertidumbre que atraviesa la selección más ganadora de la historia. Las lágrimas de Neymar sobre el césped, el pedido de disculpas del capitán Marquinhos y las dudas alrededor del futuro de Carlo Ancelotti resumieron una noche que puede marcar el inicio de una nueva etapa para el fútbol brasileño.
El rostro más doloroso de la derrota fue el de Neymar. A los 34 años, el delantero vivió una despedida que parecía inevitable. Permaneció varios minutos sentado sobre el campo de juego, llorando mientras sus compañeros intentaban consolarlo. Había llegado al Mundial entre lesiones y con muy poca continuidad en Santos. Incluso su convocatoria estuvo en duda hasta el anuncio definitivo de la lista por parte de Ancelotti.
Su participación terminó siendo muy reducida. Se perdió los dos primeros encuentros de la fase de grupos por problemas físicos, ingresó apenas media hora en el tercer partido frente a Escocia y ni siquiera sumó minutos en los dieciseisavos de final contra Japón. Recién volvió a ser titular frente a Noruega, donde convirtió un gol de penal y recibió una tarjeta amarilla.
El llanto de Neymar, en su Ãºltimo Mundial. pic.twitter.com/SnRTzzXdka— Sudanalytics (@sudanalytics_) July 5, 2026
Después del encuentro, Neymar confirmó lo que muchos intuían: "Intenté, intenté... Ahora se terminó. Comencé aquí, terminé aquí", afirmó, dando por concluido su ciclo con la selección brasileña.
Su salida también puede acelerar el final de una generación que marcó la última década del equipo. Futbolistas como Marquinhos, Casemiro, Danilo, Alex Sandro y Weverton, todos mayores de 30 años, aparecen cerca del cierre de sus recorridos internacionales.
El primero en tomar la palabra fue justamente Marquinhos. Como capitán, asumió la responsabilidad por la eliminación y realizó una fuerte autocrítica: "Inexplicable. Es difícil hablar en momentos como este. Por nuestra experiencia, sabemos que estos partidos son muy difíciles; cada balón es decisivo. Noruega fue eficaz con las ocasiones que tuvo. Nosotros cometimos muchos errores con las nuestras, tanto en penales como en otras oportunidades. En el Mundial, quien comete menos errores pasa a la siguiente fase", sostuvo.
El defensor del Paris Saint-Germain también aprovechó para enviar un mensaje a los hinchas y pedir respaldo para el proceso que comenzará después de este fracaso.
"Quiero disculparme con el pueblo brasileño. Todos los que vinieron aquí presenciaron esto. Les pido que apoyen a la próxima generación de ahora en adelante. Tienen cuatro años para trabajar. Como capitán, los jugadores veteranos debemos asumir la responsabilidad para que las futuras generaciones puedan trabajar con tranquilidad", expresó.
Mientras tanto, el futuro de Ancelotti comienza a instalarse como otro de los grandes temas. Aunque el entrenador italiano tiene contrato hasta 2030 y no dio señales de renunciar, su ciclo quedó golpeado por decisiones tácticas difíciles de explicar, como la ubicación de Vinicius lejos de su posición natural o la utilización de Neymar como referencia de área.
Brasil acumula ya 24 años sin disputar una final del Mundial y solo una vez alcanzó las semifinales en las últimas seis Copas del Mundo. La derrota frente a Noruega profundizó esa tendencia y abrió un período de reconstrucción que promete ser largo.