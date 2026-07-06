Donald Trump intervino y la FIFA dio marcha atrás: Balogun podrá jugar ante Bélgica

La previa del duelo entre Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026 quedó envuelta en una polémica que excede lo deportivo. El delantero Folarin Balogun, máximo goleador del seleccionado estadounidense en el torneo, finalmente podrá jugar pese a haber sido expulsado en el partido anterior. La decisión del Comité Disciplinario de la FIFA llamó la atención porque modificó una sanción que, en principio, parecía automática. Y, según publicó The New York Times, detrás de esa revisión hubo una gestión directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.