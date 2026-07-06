Donald Trump intervino y la FIFA dio marcha atrás: Balogun podrá jugar ante Bélgica
El Comité Disciplinario dejó en suspenso la sanción que debía cumplir Folarin Balogun y habilitó al goleador de Estados Unidos para enfrentar a Bélgica. Según The New York Times, Donald Trump intervino personalmente ante Gianni Infantino para pedir que se revisara la expulsión.
La previa del duelo entre Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026 quedó envuelta en una polémica que excede lo deportivo. El delantero Folarin Balogun, máximo goleador del seleccionado estadounidense en el torneo, finalmente podrá jugar pese a haber sido expulsado en el partido anterior. La decisión del Comité Disciplinario de la FIFA llamó la atención porque modificó una sanción que, en principio, parecía automática. Y, según publicó The New York Times, detrás de esa revisión hubo una gestión directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Balogun había visto la tarjeta roja durante el triunfo sobre Bosnia y Herzegovina en los 16avos de final. El árbitro Raphael Claus lo expulsó luego de revisar la acción en el VAR y considerar que había cometido juego brusco grave al pisar el tobillo del defensor Tarik Muharemovic. Como ocurre habitualmente, la sanción implicaba una fecha de suspensión automática, por lo que el delantero debía perderse el cruce frente a Bélgica.
Sin embargo, el Comité Disciplinario de la FIFA resolvió aplicar una excepción prevista en el artículo 27 de su Código Disciplinario. Ese apartado permite dejar en suspenso una sanción e imponer un período de prueba de un año. De esta manera, Balogun quedó habilitado para disputar el encuentro, aunque si reincide en una infracción similar durante los próximos doce meses, la suspensión podrá hacerse efectiva.
La medida representó un alivio para Mauricio Pochettino, que recupera a uno de los jugadores más determinantes de su equipo. Balogun suma tres goles en el Mundial y se convirtió en la principal referencia ofensiva del seleccionado anfitrión.
La expulsión ya había generado fuertes cuestionamientos. Tanto Pochettino como varios futbolistas estadounidenses sostuvieron que la acción había sido accidental y que nunca existió intención de lesionar al rival. El entrenador argentino fue contundente al finalizar el partido: "Nunca fue una tarjeta roja".
Cuando parecía que el tema estaba cerrado, apareció un actor inesperado. Según informó The New York Times, Donald Trump llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, apenas terminó el encuentro para solicitar que se revisara la sanción. Días después, una vez conocida la decisión, el mandatario celebró públicamente la resolución en su red social Truth Social, donde calificó la medida como "la reversión de una gran injusticia".
La determinación volvió a poner bajo la lupa el margen de discrecionalidad que posee el Comité Disciplinario de la FIFA para modificar sanciones aparentemente automáticas. Aunque el artículo 27 contempla esa posibilidad, su utilización ha sido excepcional.
Los antecedentes más recordados son escasos. Uno ocurrió en el Mundial de Chile 1962, cuando Garrincha fue expulsado en la semifinal frente al seleccionado local pero, tras una revisión disciplinaria, quedó habilitado para disputar la final que Brasil le ganó a Checoslovaquia y conquistó su segundo título mundial.
Más recientemente, en noviembre de 2025, la FIFA recurrió al mismo artículo para beneficiar a Cristiano Ronaldo. El portugués había recibido tres fechas de suspensión tras ser expulsado en las Eliminatorias, pero solo cumplió la primera y las dos restantes quedaron en suspenso bajo un régimen de prueba, lo que le permitió llegar disponible al Mundial 2026.
Ahora, con Balogun nuevamente habilitado, Estados Unidos afrontará el decisivo duelo ante Bélgica con su ataque completo. Pero más allá del resultado, el caso ya abrió un nuevo debate sobre los límites entre la aplicación del reglamento y las excepciones que la propia FIFA puede conceder.