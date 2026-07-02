Refinanciación de deudas 2026: qué bancos ofrecen créditos para cancelar préstamos y tarjetas
Un informe del BCRA encendió las alarmas al ubicar la mora familiar en el 12,1% durante abril de 2026, un salto de 8,4 puntos respecto al año anterior. Los detalles de las propuestas que prepararon los bancos para aliviar los bolsillos.
Resumen para apurados
- Bancos argentinos lanzaron en abril de 2026 líneas de crédito para refinanciar deudas de tarjetas y préstamos, ante el alarmante aumento del 12,1% en la morosidad familiar.
- La mora de los hogares saltó 8,4 puntos en un año. Entidades como Banco Nación y Banco Provincia ofrecen planes de hasta 72 meses y tasas subsidiadas para consolidar deudas.
- Estos programas buscan aliviar el bolsillo de las familias y contener el avance de la morosidad en el sistema financiero, proyectando un impacto positivo en el consumo interno.
En el último año empeoró la situación de los hogares con dificultades para saldar sus deudas bancarias, abarcando desde préstamos personales hasta saldos de tarjetas de crédito. La mora de las familias alcanzó el 12,1% en las entidades financieras durante abril de 2026, lo que representó un incremento de más de 8 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior, cuando el indicador marcaba un 3,7%, según detalló el Informe de Bancos publicado por el Banco Central de la República Argentina (Bcra).
Por su parte, un relevamiento del Banco Provincia reflejó que la morosidad en el sector no bancario, que incluye fintech y tarjetas de supermercados, trepó al 24,6% a finales de 2025, una cifra que duplicó los registros del período previo, tomando como base la información de la Central de Deudores (Cendeu). Frente a este escenario, entidades como el Banco Nación y diversas corporaciones bancarias provinciales presentaron nuevas líneas de crédito destinadas a facilitar la refinanciación de estos compromisos, aunque la propuesta se limita únicamente a saldar obligaciones ya bancarizadas.
Provincias con programas de desendeudamiento
Provincia de Buenos Aires
El Banco Provincia ofrece dos líneas para el desendeudamiento en hasta 72 meses. Una, para quienes tengan atrasos de hasta 90 días con una tasa anual del 39%. Otra, para quienes tengan deudas superiores a ese período, con una tasa del 31%.
Ciudad de Buenos Aires
La Ciudad de Buenos Aires acaba de presentar su programa de desendeudamiento que ofrece una tasa anual fija máxima de 35% y plazo de hasta 24 meses. Podrán aplicar quienes tengan deudas de tarjeta de crédito o préstamos de entidades financieras en Situación 2 o Situación 3 ,entre 60 y 180 días, que superen el 30% de los ingresos del hogar. Además, deberán tener ingresos menores a 10 salarios mínimos y residencia en CABA hace al menos dos años.
Santa Fe
En Santa Fe, donde la morosidad supera el 25% de los ingresos familiares, se propuso el Plan de Protección de los Ingresos. La provincia fijó ese número como líimte para el descuento por créditos. Además, el Banco Santa Fe ofrece créditos para consolidar o refinanciar deudas en plazos de hasta 60 meses.
Corrientes
El programa Corrientes Sostiene de asistencia financiera ofrece refinanciación a las deudas de tarjeta de crédito en 6 o 12 cuotas fijas con una reducción de 29 puntos porcentuales. También se creó la línea Corrientes Sostiene Empresas para refinanciar hasta el 80% de la deuda de las compañías hasta en 12 cuotas fijas.