Refinanciación de deudas 2026: qué bancos ofrecen créditos para cancelar préstamos y tarjetas

Por su parte, un relevamiento del Banco Provincia reflejó que la morosidad en el sector no bancario, que incluye fintech y tarjetas de supermercados, trepó al 24,6% a finales de 2025, una cifra que duplicó los registros del período previo, tomando como base la información de la Central de Deudores (Cendeu). Frente a este escenario, entidades como el Banco Nación y diversas corporaciones bancarias provinciales presentaron nuevas líneas de crédito destinadas a facilitar la refinanciación de estos compromisos, aunque la propuesta se limita únicamente a saldar obligaciones ya bancarizadas.