Seguridad Qué se sabe del asesinato de una mujer durante un asalto en Banda del Río Salí La casa de la víctima, María Azucena Migliorini, estaba revuelta y con manchas de sangre. Las llaves de su auto aparecieron entre las prendas de un sospechoso. Hay cuatro aprehendidos. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL OPERATIVO. Personal policial y del MPF trabajó en la casa de Migliorini. Por Belén Castellano Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Banda del Río SalíInseguridad Tamaño texto Comentarios Lo más popular Argentina sufrió, eliminó a Cabo Verde y ya está en octavos de final: la señal que volvió a dejar el triunfo Estuvieron a un paso de irse a las piñas, pero terminaron abrazados e intercambiando camisetas en Ocean Drive A 10 años de un Bicentenario que no sirvió para nada Alumnos impulsan proyectos agrotécnicos en pro de su comunidad El año pasado, el consumo de pollos marcó un récord en el país Ranking notas premium La "no politización" de Vipos, un presupuesto para Yerba Buena y cómo quedó la Casa de Gobierno Qué efectos tienen las pantallas sobre el aprendizaje: Santiago Bilinkis reabrió un debate desafiante Cómo varían los precios del transporte tras las últimas subas en Tucumán El desafío de pensar una Argentina metropolitana antes del colapso Presunto tráfico de influencias: ordenan un bozal legal desde el fuero civil