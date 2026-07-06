Caputo presenta el programa financiero para pagar deudas

El ministro de Economía de la Nación Luis Caputo presentará hoy el programa financiero con el que el Ejecutivo espera cubrir los vencimientos de deuda en dólares del Tesoro en 2026 y 2027. En la conferencia, el titular del Palacio de Hacienda estará acompañado por el viceministro José Luis Daza y por el secretario de Finanzas, Federico Furiase. El encuentro despejará las dudas del mercado sobre la capacidad de pago del país. El plan contempla el pago del próximo jueves por U$S 4.300 millones y los que deben realizarse en enero y julio de 2027 por cifras similares.
El equipo de Economía sostiene que se trata de “un programa financiero muy conservador en términos en lo que tiene que ver con los supuestos nuevas colocaciones”. El esquema se basa en el “armado de colchones en 2026” para facilitar el cumplimiento de las metas posteriores, de modo que se pueda llegar “con mucha holgura a 2027”, un año en el que el presidente Javier Milei intentará luchar por la reelección en el cargo.
Uno de los puntos centrales del anuncio será demostrar que el financiamiento “está completamente cerrado no solamente para este 2026, sino también para 2027”. Esto explica una nueva baja del riesgo país a la zona de 415 puntos, tal como lo difundió la banca internacional JP Morgan.
Durante su participación en el canal de streaming Carajo, Furiase remarcó que “el 2027 va a ser menos desafiante que el 2026 en términos de las fuentes de financiamiento que tenemos que eh desarrollar en ese año”. Esta situación permitiría “sacar tensión e incertidumbre”, factores que el gobierno asocia directamente con la baja del riesgo país y la inflación.
Respecto a la estrategia de financiamiento, el funcionario señaló que se han buscado “fuentes de financiamiento alternativas a salir en los mercados internacionales a tasas de interés significativamente más bajas”. En ese sentido, aclaró que “el endeudamiento con en ley extranjera es una opción”, pero que no están “obligados a emitir bonos” bajo esa legislación si las tasas no son convenientes.
De acuerdo con el esquema trazado por el Palacio de Hacienda, el vencimiento del próximo jueves se pagará con fondos propios, tal como lo anticipó Furiase. En total, en lo que queda de este año el Gobierno deberá cancelar U$S 10.000 millones en deuda en dólares.
Bonistas
El año próximo, el Gobierno deberá pagar U$S 9.000 millones a bonistas. Para enfrentar ese desafío, el Ejecutivo usó garantías otorgadas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esas garantías le permitieron conseguir préstamos directos de bancos internacionales, una herramienta clave para financiar los compromisos del año próximo.
Una de las grandes expectativas del mercado gira en torno a cuándo Argentina volverá a emitir bonos en mercados internacionales. Felipe Núñez, asesor del Ministerio y director en el BICE, despejó esa duda. “No salimos al mercado internacional porque hacerlo es una opción, no una obligación”, afirmó. Según Núñez, la prioridad es financiar al Tesoro a la tasa más baja posible. “El endeudamiento en ley extranjera es una opción. Como hoy podemos financiar a una tasa menor, elegimos hacerlo con fuentes alternativas”, agregó el funcionario.