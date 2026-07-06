Caputo presenta el programa financiero para pagar deudas

El ministro de Economía de la Nación Luis Caputo presentará hoy el programa financiero con el que el Ejecutivo espera cubrir los vencimientos de deuda en dólares del Tesoro en 2026 y 2027. En la conferencia, el titular del Palacio de Hacienda estará acompañado por el viceministro José Luis Daza y por el secretario de Finanzas, Federico Furiase. El encuentro despejará las dudas del mercado sobre la capacidad de pago del país. El plan contempla el pago del próximo jueves por U$S 4.300 millones y los que deben realizarse en enero y julio de 2027 por cifras similares.