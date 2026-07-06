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La Unión Europea se sumó a las críticas contra la FIFA por habilitar a Balogun tras la intervención de Trump

El comisario europeo de Deportes de la UE afirmó que las decisiones deportivas deben quedar en manos de las instituciones y no de los dirigentes políticos, con referencia a la intervención de Donal Trump.

El delantero estadounidense Folarin Balogun. FOTO X @AFP
El delantero estadounidense Folarin Balogun. FOTO X @AFP
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La UE se sumó a las críticas contra la FIFA por levantar el domingo la sanción al jugador de EE.UU. Folarin Balogun tras la intervención de Donald Trump para el Mundial en Seattle.
  • Balogun fue expulsado ante Bosnia, pero Trump llamó al presidente de la FIFA para anular la sanción. La UEFA y Bélgica repudiaron el hecho como una grave injerencia política.
  • El caso sienta un polémico precedente que amenaza la neutralidad del deporte frente al poder político y profundiza el quiebre institucional entre la FIFA y los entes europeos.
Resumen generado con IA

Las críticas a la decisión de la FIFA de levantar la suspensión al delantero estadounidense Folarin Balogun tomó mayor dimensión este lunes con el pronunciamiento de la Unión Europea (UE). En el bloque respaldaron los cuestionamientos formuladas previamente por la UEFA y advirtió sobre los riesgos de la injerencia política en las decisiones deportivas.

El comisario europeo de Deportes, Glen Micallef, sostuvo que "las decisiones deportivas corresponden a las instituciones deportivas, no a los políticos". A través de una publicación en la red social X, remarcó que "ejercer una influencia sobre las decisiones deportivas socavaría la autonomía del deporte".

Encuesta: ¿estás de acuerdo con la decisión de la FIFA de habilitar a Balogun?

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La declaración fue realizada luego de que el comité disciplinario de la FIFA resolviera el domingo suspender por un año la aplicación de la sanción automática de un partido derivada de la tarjeta roja que Balogun recibió ante Bosnia-Herzegovina. La medida habilitó al delantero de Estados Unidos a disputar este lunes el encuentro frente a Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026 en Seattle.

Dos fuentes familiarizadas con el caso confirmaron a la agencia AFP que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó al titular de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar la revisión de la sanción. Además, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también pidió públicamente que se revocara el castigo, consignó el diario "Ámbito".

La UEFA había cuestionado con dureza la resolución y aseguró que la FIFA "cruzó una línea roja". En un comunicado, la entidad afirmó que "el fútbol, como cualquier otro deporte, se basa en reglas, que son el fundamento de una competición justa, honesta y transparente", y calificó la decisión como "sin precedentes, incomprensible e injustificable".

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En Bélgica también surgieron fuertes cuestionamientos. El ministro de Asuntos Exteriores, Maxime Prevot, advirtió que, si una llamada telefónica fue efectivamente el motivo de la resolución, se trataría de "una violación flagrante de las reglas más básicas del fútbol y del deporte". "¿Cómo podría la FIFA todavía defender de manera creíble el juego limpio?", planteó.

El primer ministro belga, Bart De Wever, evitó hacer declaraciones directas, aunque su equipo de comunicación remitió a una publicación satírica en la cuenta de Instagram de su gato Maximus, donde el animal aparecía junto a una tarjeta roja con la frase: "¿Tarjeta roja? ¡Yo voy a jugar igual!".

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Las críticas también llegaron desde Suiza. El expresidente de la FIFA, Joseph "Sepp" Blatter, escribió en X que "las tarjetas rojas no se anulan por llamadas políticas". "Se anulan por reglas, evidencia y órganos independientes. El fútbol nunca debe convertirse en el patio de recreo del poder político", sostuvo.

En la antesala del encuentro en Seattle, el entrenador de Bélgica, Rudi Garcia, ironizó sobre la decisión del organismo rector del fútbol mundial durante una conferencia de prensa: "No sabía que en la Copa del Mundo de la FIFA el 5 de julio se había convertido en el 1 de abril, y que era el Día de los Inocentes".

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