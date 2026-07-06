Encuesta: ¿estás de acuerdo con la decisión de la FIFA de habilitar a Balogun?

La antesala del partido por los octavos de final entre Estados Unidos y Bélgica ha dejado de lado lo estrictamente deportivo para transformarse en un escándalo de proporciones institucionales. El epicentro del debate se centra en la sorpresiva marcha atrás de la FIFA respecto a la suspensión de Folarin Balogun, la gran estrella del seleccionado norteamericano, quien había sido expulsado en el duelo de dieciseisavos de final frente a Bosnia y Herzegovina tras una severa infracción sobre Tarik Muharemovic.