Encuesta: ¿estás de acuerdo con la decisión de la FIFA de habilitar a Balogun?

Resumen para apurados
- FIFA habilitó al jugador estadounidense Folarin Balogun para los octavos del Mundial 2026 tras ser expulsado, luego de una llamada del presidente Donald Trump a Gianni Infantino.
- Balogun recibió una tarjeta roja ante Bosnia. Para indultarlo, la FIFA aplicó de forma excepcional el artículo 27 de su Código Disciplinario, dejando la sanción en suspenso.
- La medida generó fuertes críticas por presunta discrecionalidad geopolítica de la FIFA y abrió un debate ético sobre el fair play y la influencia política en el Mundial 2026.
La antesala del partido por los octavos de final entre Estados Unidos y Bélgica ha dejado de lado lo estrictamente deportivo para transformarse en un escándalo de proporciones institucionales. El epicentro del debate se centra en la sorpresiva marcha atrás de la FIFA respecto a la suspensión de Folarin Balogun, la gran estrella del seleccionado norteamericano, quien había sido expulsado en el duelo de dieciseisavos de final frente a Bosnia y Herzegovina tras una severa infracción sobre Tarik Muharemovic.
Lo que en principio se perfilaba como una sanción automática de una fecha se convirtió en un polémico indulto reglamentario. Según una revelación del diario The New York Times, la controvertida decisión del Comité Disciplinario no respondió únicamente a criterios de juego, sino a una sorpresiva intervención geopolítica. El periódico neoyorquino informó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se comunicó telefónicamente con el mandatario de la FIFA, Gianni Infantino, inmediatamente después de aquel partido con el fin de solicitar una revisión exhaustiva del castigo.
La posterior confirmación de la amnistía encendió de inmediato las alarmas sobre los márgenes de discrecionalidad en el organismo rector del fútbol. Para justificar la medida, la FIFA apeló de forma excepcional al artículo 27 de su Código Disciplinario. Este apartado faculta al comité a dejar en suspenso una penalización e imponer un período de prueba de un año.
The red card that is being overturned, itâs pure corruption now pic.twitter.com/bXTa1nruJc— Goat (@GOAT122122) July 5, 2026
A lo largo de la historia de las Copas del Mundo, los precedentes de este tipo de maniobras son sumamente escasos y recordados por su polémica. El registro más antiguo se remonta a Chile 1962, cuando el brasileño Garrincha fue eximido tras ser expulsado en semifinales. Más cerca en el tiempo, en noviembre de 2025, la misma cláusula benefició a Cristiano Ronaldo en las Eliminatorias, asegurando su presencia en este Mundial 2026.
LA GACETA invita a sus lectores a participar de una encuesta para conocer si están de acuerdo o no con la decisión tomada por la FIFA, que tiene sustento reglamentasrio, pero también un tufillo de complacencia con uno de los países organizadores del evento más importante del planeta.