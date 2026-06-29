“Perdió la billetera”: el insólito método de la hinchada argentina para ayudar a un joven a la salida del estadio

Resumen para apurados
- La hinchada argentina ayudó a un joven a recuperar su billetera perdida tras el partido contra Jordania en Dallas, EE.UU., mediante un original cántico colectivo masivo.
- Tras la victoria en el Mundial 2026, los hinchas improvisaron un tema con el nombre del dueño. La solidaridad y la organización en masa permitieron devolver el objeto en minutos.
- El hecho se volvió viral en redes, destacando la creatividad y solidaridad de la hinchada argentina en el exterior, reforzando su identidad cultural y comunitaria globalmente.
No fueron necesarias las denuncias de extravío o que algún personal de seguridad se encargara, solo unas frases recitadas a un ritmo de tribuna, una multitud moviéndose al mismo tiempo y la calidez de una comunidad que se reúne lejos de casa para encontrar una pertenencia perdida. Lejos de asustarse por perder este valioso objeto, un argentino decidió confiar en sus connacionales para hallar su billetera a la salida del partido de la Selección contra Jordania, y el resultado fue más que expeditivo.
Un fanático albiceleste perdió su billetera a la salida del AT&T Stadium de Arlington, en Dallas, donde miles de compatriotas celebraban la victoria de Argentina contra Jordania mucho tiempo después de que el resto de espectadores se retirara. Sin preocupaciones, el joven hizo que su búsqueda se convirtiera en un nuevo tema del cancionero de la hinchada y en poco más de un minuto la marea de gente consiguió que le devolvieran el artículo extraviado.
Un canto solidario en las tribunas
Clavados debajo de las tribunas del estadio, una masa albiceleste saltaba y cantaba cuando uno de los participantes del festejo avisó que su billetera no estaba. Lejos de ser un reclamo alarmado en medio del gentío, su pesquisa se transformó en un canto colectivo. Al son de “perdió la billetera”, el dueño levantó un elemento ajeno para graficar su situación mientras el resto de los hinchas solidarizados saltaba al ritmo del cántico.
De a cuentagotas, el tema fue sumando nuevos datos. Así viró a un simple “Montero” y luego a un contundente “Juan Manuel Montero” que la multitud repetía con pausas rítmicas mientras extendían los brazos al mismo tiempo. El dueño se elevó en los hombros de otro de los presentes y el rastreo se transformó en un pogo en que los ánimos estaban lejos de representar el sentimiento habitual de perder un objeto valioso.
JAJAJA, un hincha argentino PIERDE LA BILLETERA, arman una canciÃ³n con el nombre del dueÃ±o, lo encuentran y pasa esto.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 28, 2026
MOMENTAZO TOTAL. ð ð¦ð· pic.twitter.com/yADAraczjU
El final feliz que se volvió viral en las redes sociales
Así fue que entre fiesta y un método de rastrillaje poco usual, llegó el aviso más esperado. Un simpatizante escurridizo surgió de la multitud y levantó el brazo haciendo la seña clara de que la billetera estaba del otro lado del grupo de gente. Inmediatamente los saltos volvieron a ser de festejo y la masa trasladó a su dueño al reencuentro con su pertenencia. “Dale campeón, dale campeón, dale campeón”, se escuchó.
El momento fue registrado por uno de los fanáticos presentes y una vez que se publicó en las redes sociales se hizo viral. La pérdida ocurrió en plenos festejos tras la victoria ante Jordania y la hinchada improvisó una canción para que el propietario recuperara sus pertenencias. El original cántico generó una oleada de reacciones en las plataformas digitales y un usuario definió el episodio con la frase: “El mejor país del mundo”.
El equipo argentino dirigido por Lionel Scaloni cerró el Grupo J con puntaje ideal, una marca que también lograron México y Francia en sus zonas, tras vencer 3-0 a Argelia y 2-0 a Austria. Este sábado abrió el marcador con un tiro libre de Giovani Lo Celso a los 18 minutos, amplió con un penal de Lautaro Martínez a los 30, sufrió el descuento de Mousa Altamari.Lionel Messi convirtió un golazo de tiro libre en la victoria ante el elenco de Medio Oriente y llegó a 6 goles en el Mundial 2026, con lo que quedó como máximo anotador del torneo y amplió su récord como goleador histórico de los Mundiales con 19.