“Perdió la billetera”: el insólito método de la hinchada argentina para ayudar a un joven a la salida del estadio

El equipo argentino dirigido por Lionel Scaloni cerró el Grupo J con puntaje ideal, una marca que también lograron México y Francia en sus zonas, tras vencer 3-0 a Argelia y 2-0 a Austria. Este sábado abrió el marcador con un tiro libre de Giovani Lo Celso a los 18 minutos, amplió con un penal de Lautaro Martínez a los 30, sufrió el descuento de Mousa Altamari.Lionel Messi convirtió un golazo de tiro libre en la victoria ante el elenco de Medio Oriente y llegó a 6 goles en el Mundial 2026, con lo que quedó como máximo anotador del torneo y amplió su récord como goleador histórico de los Mundiales con 19.