Seguridad

Así fue la acusación por el crimen de Marta Migliorini

La Fiscalía imputó a cinco sospechosos y sostiene que actuaron para evitar ser identificados

INVESTIGACIÓN. Los peritajes realizados en la vivienda fueron claves.
INVESTIGACIÓN. Los peritajes realizados en la vivienda fueron claves.
Hace 2 Hs

La investigación por el crimen de Marta Azucena Migliorini, la mujer de 67 años asesinada durante un violento asalto en su vivienda del barrio Aeropuerto, en Banda del Río Salí, dio en las últimas horas un paso clave. La Justicia hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó cinco meses de prisión preventiva para cuatro de los acusados, mientras que un adolescente de 17 años permanecerá alojado en el Instituto “Cura Brochero” durante el mismo plazo.

La medida fue resuelta al término de una audiencia de formulación de cargos y pedido de medidas de coerción que se extendió por más de siete horas. La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, y durante la audiencia la acusación fue sostenida por el auxiliar de fiscal Miguel Fernández.

Qué se sabe del asesinato de una mujer durante un asalto en Banda del Río Salí

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El Ministerio Público Fiscal imputó a Wilson Ángel Palacios (21), Eduardo Daniel Santucho (26), conocido como “Chueco”, Elías Gerez (18), Marcos Omar Suárez (19) y al adolescente por el delito de homicidio triplemente agravado por ensañamiento, alevosía, concurso premeditado de dos o más personas y criminis causa, en calidad de presuntos coautores.

Luego de presentar los elementos de prueba reunidos durante los primeros días de la investigación, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para los cuatro mayores de edad y la disposición provisoria del menor en el complejo de Benjamín Paz.

Al momento de resolver, la jueza rechazó los planteos formulados por las defensas técnicas, convalidó la formulación de cargos y aceptó el requerimiento fiscal.

En consecuencia, dispuso el inmediato traslado de los imputados a las unidades penitenciarias correspondientes y ordenó que el adolescente continúe alojado en el Instituto “Cura Brochero”.

La acusación

De acuerdo con la teoría del caso presentada por la Fiscalía, el hecho ocurrió entre el 2 y el 3 de julio. Los cinco imputados habrían actuado junto a otras personas que todavía no fueron identificadas y se dirigieron hasta la vivienda de Migliorini con el objetivo de apoderarse de sus pertenencias.

Según los investigadores, una vez que lograron ingresar a la casa redujeron a la mujer atándole los tobillos con una correa. Mientras permanecía inmovilizada, le comprimieron el cuello utilizando cables, un prolongador eléctrico y un cinturón.

ESPERA. La escena del crimen fue preservada durante varias horas. ESPERA. La escena del crimen fue preservada durante varias horas.

La acusación sostiene que los agresores decidieron matarla para asegurar el robo y garantizar su impunidad, evitando que pudiera reconocerlos o identificarlos posteriormente.

Conmoción en Banda del Río Salí: hallaron a una mujer asesinada tras un violento asalto

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Siempre de acuerdo con la hipótesis fiscal, la víctima fue sometida a una violencia extrema antes de morir. La autopsia determinó que sufrió un traumatismo de cráneo, múltiples heridas punzocortantes en el cuello y el aplastamiento del antebrazo izquierdo con un tablón de madera.

Para la Fiscalía, esas lesiones fueron provocadas cuando la mujer aún permanecía con vida, lo que fundamenta la imputación por homicidio agravado por ensañamiento.

Después del ataque, los sospechosos abandonaron la vivienda con distintos objetos pertenecientes a la víctima, aunque horas después fueron apresados.

La investigación continúa para determinar con precisión todo lo sustraído, aunque entre los bienes robados ya fue identificada la llave de un automóvil Volkswagen Polo Track propiedad de Migliorini.

Conmoción en la Banda

El asesinato salió a la luz el jueves, cuando la mujer fue encontrada sin vida dentro de su vivienda del barrio Aeropuerto. Desde el primer momento, la escena evidenció un ataque de extrema violencia y orientó la investigación hacia un homicidio cometido durante un robo.

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A partir de las tareas investigativas desarrolladas por la Unidad Fiscal de Homicidios II y el personal policial, los investigadores lograron identificar y detener a los cinco sospechosos, quienes ahora quedaron formalmente imputados mientras avanza la recolección de pruebas.

No obstante, la pesquisa continúa abierta. Para la Fiscalía, en el hecho habrían participado otras personas cuya identidad todavía no fue establecida, por lo que no se descartan nuevas medidas en el transcurso de la investigación.

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