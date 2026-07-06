Así fue la acusación por el crimen de Marta Migliorini

La investigación por el crimen de Marta Azucena Migliorini, la mujer de 67 años asesinada durante un violento asalto en su vivienda del barrio Aeropuerto, en Banda del Río Salí, dio en las últimas horas un paso clave. La Justicia hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó cinco meses de prisión preventiva para cuatro de los acusados, mientras que un adolescente de 17 años permanecerá alojado en el Instituto “Cura Brochero” durante el mismo plazo.