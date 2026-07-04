Política

Una postulante a jueza federal se benefició con una medida judicial para que un abogado no la mencione en una causa que involucra a su pareja

Es una derivación del caso de presunto tráfico de influencias en la Cámara Federal.

Sede del Juzgado Federal, ubicado en Piedras y Congreso.
Sede del Juzgado Federal, ubicado en Piedras y Congreso.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Una candidata a jueza federal en Tucumán obtuvo una medida cautelar para evitar que un abogado la mencione en una causa por tráfico de influencias que involucra a su pareja.
  • La resolución surge tras el procesamiento de Luis Ontiveros, pareja de la postulante, acusado de tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas en la Cámara Federal.
  • Este fallo genera debate sobre los límites de la libertad de expresión y la transparencia en la selección de magistrados, en medio de fuertes sospechas de corrupción judicial.
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