La Comisión de Acuerdos aprobó dos pliegos para cubrir vacantes en el Tribunal Oral Federal de Tucumán

Frente a estas observaciones, Luna Roldán presentó un extenso escrito de descargo ante la Comisión de Acuerdos, rechazando de manera categórica los argumentos y tachándolos de partir de una “errónea interpretación del régimen de incompatibilidades procesales”. El candidato argumentó que el régimen legal que rige la organización judicial federal prohíbe explícitamente la simultaneidad de parientes dentro del mismo tribunal colegiado, pero “bajo ningún concepto prohíbe ni impide la cercanía del vínculo cuando los magistrados se desempeñen en tribunales distintos, autónomos y de diversas instancias dentro de la misma jurisdicción territorial”. Asimismo, puntualizó que las restricciones reglamentarias de parentesco están circunscritas a la “dependencia inmediata” de personal administrativo y ceden ante los mecanismos constitucionales de selección compleja por concurso público. En su estrategia de defensa, que luego fue compartida por la Comisión que descartó las impugnaciones, Luna Roldán desestimó el riesgo de bloqueo institucional y remarcó el carácter estrictamente personal de la función judicial: “La imparcialidad es una garantía de carácter estrictamente personal, subjetivo e individual, no familiar ni colectiva. Las decisiones jurisdiccionales previas adoptadas por mi cónyuge en la etapa de apelación, no atan, condicionan ni contaminan mi propio criterio intelectual y jurídico”. Del mismo modo, el postulante invocó precedentes institucionales de coexistencia familiar en las jurisdicciones de Santiago del Estero, Salta y Mendoza, y subrayó que el propio Consejo de la Magistratura de la Nación elevó su terna en el año 2023 con pleno conocimiento de la composición de su grupo familiar, lo que a su criterio constituye una convalidación preclusiva del trámite. Finalmente, el aspirante ponderó el impacto de la reorganización de la Cámara Federal de Apelaciones local, sosteniendo que la división en salas diluye sustancialmente el flujo de causas concurrentes, limitando la intervención de su cónyuge a una órbita específica.