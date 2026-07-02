La polémica expulsión de Balogun que golpea a Estados Unidos en el Mundial 2026

La clasificación de Estados Unidos a los octavos de final del Mundial 2026 dejó un sabor agridulce para Mauricio Pochettino. Aunque el conjunto anfitrión derrotó a Bosnia y aseguró su lugar en la fase eliminatoria, sufrió la expulsión de su principal figura, Folarin Balogun, quien no podrá disputar el trascendental cruce frente a Bélgica.