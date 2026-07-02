La polémica expulsión de Balogun que golpea a Estados Unidos en el Mundial 2026

La clasificación de Estados Unidos a los octavos de final del Mundial 2026 dejó un sabor agridulce para Mauricio Pochettino. Aunque el conjunto anfitrión derrotó a Bosnia y aseguró su lugar en la fase eliminatoria, sufrió la expulsión de su principal figura, Folarin Balogun, quien no podrá disputar el trascendental cruce frente a Bélgica.
El episodio ocurrió a los 18 minutos del segundo tiempo. Balogun fue a disputar una pelota con el defensor Tarik Muharemovic y, en la caída, terminó pisando accidentalmente a su rival. Ambos futbolistas quedaron tendidos sobre el césped y, en un primer momento, el árbitro brasileño Raphael Claus dejó seguir el juego sin sancionar la acción.
El VAR cambió la decisión del árbitro
La jugada tomó otro rumbo cuando el venezolano Juan Soto, encargado del VAR, convocó a Claus para revisar las imágenes en el monitor.
Tras observar la repetición, el árbitro modificó su decisión inicial y mostró la tarjeta roja directa al delantero estadounidense por el pisotón, una determinación que generó polémica por la interpretación de la acción.
¡ESTADOS UNIDOS SE QUEDA SIN SU FIGURA PARA OCTAVOS DE FINAL! Folarin Balogun fue expulsado por esta DURÍSIMA infracción ante Bosnia. ¡Dura baja para el local!— SportsCenter (@SC_ESPN) July 2, 2026
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Una baja clave para Mauricio Pochettino
La expulsión representa un duro golpe para Estados Unidos. Balogun no solo es una de las principales figuras del equipo de Pochettino, sino también su goleador en esta Copa del Mundo.
Antes de ser expulsado, el atacante había marcado el tanto que abrió el camino de la victoria frente a Bosnia y alcanzó los dos goles en el Mundial 2026.
Como consecuencia de la sanción, Balogun no podrá estar presente en el partido de octavos de final frente a Bélgica, que se disputará el lunes 6 de julio en Seattle.
Pese a jugar con un futbolista menos durante gran parte del complemento, Estados Unidos logró sostener la ventaja y selló la clasificación, aunque deberá afrontar uno de los encuentros más importantes del torneo sin su principal referencia ofensiva.