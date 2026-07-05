Con Balogun disponible, Estados Unidos afronta su desafío más difícil en el Mundial

Más allá de ese antecedente, Estados Unidos no quiere frenar la ilusión que despertó el equipo de Pochettino. Los estadios llenos y el clima festivo reflejan el entusiasmo que generó el seleccionado, una conexión que quedó simbolizada en la adopción de “Take Me Home, Country Roads”, de John Denver, como himno del equipo, una canción que el propio entrenador argentino canta junto a sus jugadores e hinchas después de cada partido.