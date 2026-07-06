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Guerra abierta entre UEFA y FIFA: "Inaudito e injustificable" el perdón al goleador Balogun

El organismo europeo estalló contra la decisión de habilitar al delantero estadounidense para el duelo de octavos ante Bélgica. Aseguran que la medida rompe las reglas y socava la credibilidad del Mundial.

Polémica por la suspensión de la sanción a Folarin Balogun, goleador de la Estados Unidos.
Polémica por la suspensión de la sanción a Folarin Balogun, goleador de la Estados Unidos.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La UEFA tildó de injustificable la decisión de la FIFA de levantar la sanción al jugador estadounidense Balogun para el duelo ante Bélgica en Seattle por violar el reglamento.
  • Balogun fue expulsado por un pisotón ante Bosnia. FIFA aplicó el artículo 27 para habilitarlo, tras presiones políticas de Trump, contradiciendo la regla de suspensión automática.
  • UEFA advierte que este beneficio excepcional sienta un precedente peligroso que socava la credibilidad del Mundial y flexibiliza las reglas a favor del país organizador.
Resumen generado con IA

La tensión entre las máximas entidades del fútbol mundial alcanzó hoy un punto de ebullición. A través de un durísimo comunicado, la UEFA calificó como "inaudita, incomprensible e injustificable" la resolución de la FIFA de suspender la sanción por tarjeta roja al delantero Folarin Balogun

Con esta medida, el atacante de los Estados Unidos quedó habilitado para disputar el cruce de octavos de final frente a Bélgica en Seattle, desatando un escándalo reglamentario sin precedentes.

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Un ataque directo a la integridad del juego

Según la UEFA, la decisión de la FIFA no tiene sustento normativo y pone en riesgo la transparencia de la Copa del Mundo. "El fútbol se basa en reglas que son el pilar de una competición justa", recordó el organismo europeo. En su escrito, remarcaron que, aunque el reglamento puede tener matices, la suspensión automática tras una expulsión es taxativa. "No es una opción discrecional y no requiere la decisión de un órgano competente para aplicarse", insistieron.

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El comunicado advirtió, además, sobre las consecuencias a largo plazo de este beneficio excepcional. "Cuando la certeza de las reglas ya no está garantizada por sus guardianes, la integridad del juego se pone en juego y la credibilidad de una competición se ve socavada", sentenció la UEFA, al alertar que este "peligroso precedente" obligará a dar un trato idéntico a situaciones similares en lo que resta del torneo.

El polémico uso del Artículo 27

El conflicto tiene su origen en el partido de dieciseisavos de final, donde Balogun fue expulsado tras un pisotón sobre el tobillo de Tarik Muharemovic (Bosnia-Herzegovina), detectado mediante la revisión del VAR. A pesar de la gravedad de la acción, la FIFA decidió aplicar de oficio el Artículo 27 de su Código Disciplinario, el cual permite al Comité Disciplinario suspender la ejecución de sanciones previamente impuestas.

Sin embargo, esta maniobra técnica choca frontalmente con el Artículo 66.4 del mismo código y el Artículo 10.5 del Reglamento del Mundial 2026. Ambos apartados establecen con claridad que una tarjeta roja conlleva, de forma automática, la prohibición de participar en el siguiente encuentro. Por este motivo, la Federación Belga de Fútbol expresó su "asombro" y malestar, señalando que la medida contradice las disposiciones que se aplicaron a todos los demás jugadores expulsados durante el certamen.

Trasfondo político y malestar en Bélgica

La habilitación de Balogun no solo generó ruido en los escritorios deportivos, sino que escaló al plano político. El presidente de los Estados Unidos celebró la noticia en sus redes sociales, al agradecer a la FIFA por "hacer lo correcto" ante lo que consideró una "gran injusticia". En la misma sintonía, el secretario de Estado, Marco Rubio, se quejó públicamente del perjuicio que la tarjeta roja le ocasionaba a la selección norteamericana.

Este clima de presión externa es, precisamente, lo que la UEFA y la federación belga cuestionaron. Mientras los anfitriones festejan la presencia de su figura, el resto del arco futbolístico mira con desconfianza una Copa del Mundo donde las reglas parecen haberse vuelto flexibles para el país organizador. "Un torneo nunca es un hecho aislado; si es la Copa del Mundo, tiene el poder de generar consecuencias en el juego en su conjunto", concluyó la UEFA en su demoledora misiva.

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