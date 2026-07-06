Guerra abierta entre UEFA y FIFA: "Inaudito e injustificable" el perdón al goleador Balogun

Un ataque directo a la integridad del juego

Según la UEFA, la decisión de la FIFA no tiene sustento normativo y pone en riesgo la transparencia de la Copa del Mundo. "El fútbol se basa en reglas que son el pilar de una competición justa", recordó el organismo europeo. En su escrito, remarcaron que, aunque el reglamento puede tener matices, la suspensión automática tras una expulsión es taxativa. "No es una opción discrecional y no requiere la decisión de un órgano competente para aplicarse", insistieron.