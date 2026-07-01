Se terminó el ciclo de Beccacece en Ecuador: la eliminación ante México marcó el final de su etapa en la "Tri"

"Nuestro contrato finalizaba cuando terminaba el Mundial, y el Mundial finalizó hoy para nosotros. No pudimos cumplir con las hazañas que prometimos, de hacer nuestro mejor Mundial. Fue muy doloroso no conseguirlo con este grupo tan unido. Los resultados son los que mandan, me toca despedirme de una familia hermosa, pero con mucha gratitud, tranquilidad y paz interior de que hemos dado todo", expresó el DT en declaraciones a DSports.