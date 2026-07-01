Se terminó el ciclo de Beccacece en Ecuador: la eliminación ante México marcó el final de su etapa en la "Tri"

Resumen para apurados
- Sebastián Beccacece dejó de ser el DT de Ecuador tras la eliminación ante México por 2-0 en los 16avos del Mundial 2026, al finalizar su contrato con la federación.
- El ciclo de dos años y medio cerró tras una reunión con el plantel. El DT destacó el crecimiento de juveniles y el triunfo ante Alemania, pese al flojo partido final.
- Beccacece augura un futuro prometedor para la Tri gracias a las bases sembradas en su gestión, mientras la federación ecuatoriana inicia la búsqueda de un nuevo DT.
La derrota de Ecuador por 2-0 frente a México en los 16avos de final del Mundial 2026 no solo significó el adiós de la Tri de la máxima cita del fútbol, sino también el cierre del ciclo de Sebastián Beccacece al frente del seleccionado ecuatoriano. Tal como se preveía en la previa del encuentro, el vínculo del entrenador argentino finalizaba con la participación mundialista y no sería renovado tras la eliminación.
La confirmación llegó luego de una larga espera. Casi dos horas después del final del partido, Beccacece apareció en la sala de conferencias tras mantener una extensa reunión con los jugadores y los principales dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Con evidente emoción, realizó un balance de su gestión y se despidió de un plantel al que definió como "una familia".
"Nuestro contrato finalizaba cuando terminaba el Mundial, y el Mundial finalizó hoy para nosotros. No pudimos cumplir con las hazañas que prometimos, de hacer nuestro mejor Mundial. Fue muy doloroso no conseguirlo con este grupo tan unido. Los resultados son los que mandan, me toca despedirme de una familia hermosa, pero con mucha gratitud, tranquilidad y paz interior de que hemos dado todo", expresó el DT en declaraciones a DSports.
El entrenador reconoció que el objetivo era superar lo realizado en la anterior Copa del Mundo, aunque lamentó que el equipo no pudiera sostener el nivel mostrado durante gran parte del proceso.
"Se mejoró lo del Mundial pasado, pero queríamos hacer algo más, pasar otro partido y no lo pudimos hacer. Corresponde retirarnos de un lugar que queremos mucho. Lo que pasó en el vestuario fue conmovedor, nos llevamos respeto y admiración, y eso alivia un poco el dolor de no darle una alegría al pueblo ecuatoriano", afirmó.
Un proceso con crecimiento, pero un cierre amargo
Beccacece también puso en valor el trabajo realizado durante los dos años y medio que estuvo al frente de la selección, destacando la renovación del plantel y la consolidación de varios futbolistas jóvenes.
"Lo que dejamos es lo que pasó acá en el vestuario. Fueron dos años y medio trabajando sin parar, con mucha honestidad y transparencia. Hubo muchos debutantes en la selección y en un Mundial, grandes resultados en las Eliminatorias y un Mundial en el que hicimos una fase de grupos increíble", señaló.
Ecuador llegó a la fase eliminatoria tras una destacada primera ronda, en la que consiguió una histórica victoria por 2-1 sobre Alemania. Sin embargo, el rendimiento frente a México estuvo lejos de lo esperado y terminó condenando sus aspiraciones.
"Hoy el primer tiempo no estuvo a la altura de lo que fue el proceso y eso hace que nos tengamos que ir con esta tristeza. Perdimos bien. Un mal día arruina un proceso extraordinario", reconoció el entrenador.
Un adiós sin reproches
Pese al desenlace, Beccacece aseguró que se marcha conforme con el camino recorrido y convencido de que el trabajo realizado tendrá continuidad en los próximos años.
"Agradecido a todo lo que fue esta aventura, este viaje. A los futbolistas, al país. No tengo reproches", sostuvo.
En el cierre de su despedida, recordó el contexto en el que asumió el cargo y se mostró optimista sobre el futuro de la selección ecuatoriana.
"Cuando llegamos había mucha negatividad sobre la presencia en el Mundial. Todo lo que se fue generando y despertando creo que es lo que más se ha sembrado y va a dar sus frutos. Me voy a sentir muy parte de eso y muy orgulloso. Estos chicos se lo merecen", concluyó.