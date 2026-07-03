Paraguay-Francia, por el Mundial 2026: hora, formaciones y dónde ver los octavos de final

Paraguay afrontará hoy uno de los desafíos más grandes de su historia reciente cuando se mida con Francia por los octavos de final del Mundial 2026, este sábado desde las 18. El encuentro se disputará en el Philadelphia Stadium y pondrá frente a frente a la gran revelación del torneo con uno de los máximos candidatos al título.
El equipo dirigido por Gustavo Alfaro llega impulsado por una clasificación que ya quedó marcada entre las grandes sorpresas de la Copa del Mundo. Después de una fase de grupos muy sufrida, en la que avanzó como uno de los mejores terceros, la “Albirroja” dio el golpe al eliminar a Alemania en una dramática definición por penales.
Aquel partido terminó 1-1 tras los 90’ y el tiempo suplementario, pero Paraguay mostró una enorme fortaleza anímica para imponerse desde los 12 pasos. Orlando Gill fue la gran figura de la serie con varias atajadas decisivas, mientras que José Canale convirtió el penal que selló la histórica clasificación.
El recorrido paraguayo comenzó con una dura goleada por 4-1 frente a Estados Unidos, aunque el conjunto de Alfaro logró recomponerse a tiempo. Venció 1-0 a Turquía y luego empató 0-0 con Australia, resultados que le permitieron acceder a la fase eliminatoria antes de concretar el batacazo frente a los alemanes.
Del otro lado estará una Francia que llega con paso arrollador y sin conocer la derrota. El seleccionado dirigido por Didier Deschamps dominó con autoridad el Grupo I, anotó 10 goles en la primera fase y confirmó su candidatura al vencer 3-1 a Senegal, golear 3-0 a Irak y superar 4-1 a Noruega.
En los dieciseisavos de final, “Les Bleus” no dejaron dudas y despacharon con un contundente 3-0 a Suecia, reafirmando su condición de aspirante al título. Su poder ofensivo es uno de los principales argumentos: Kylian Mbappé acumula seis goles en el certamen y lidera un ataque de altísimo nivel junto con Michael Olise y Ousmane Dembélé.
La historia, los nombres y el presente inclinan el favoritismo hacia el conjunto francés. Sin embargo, Paraguay ya demostró que puede desafiar cualquier pronóstico. La “Albirroja” buscará otra noche inolvidable para meterse entre los ocho mejores del torneo.
Formaciones y dónde ver en vivo
PARAGUAY: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José María Canale y Junior Alonso; Miguel Almirón, Damián Bobadilla, Andrés Cubas y Matías Galarza Fonda; Julio Enciso y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Alfaro.
FRANCIA: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise y Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
Árbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbekistán).
Estadio: Filadelfia. Por TV: TyC Sports y D Sports.